«Зарплата маленькая, нагрузка большая»: из полиции Екатеринбурга бегут борцы с наркодилерами

Из екатеринбургской полиции бегут борцы с наркодилерами

22 июля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Полицейские уходят на гражданку, чтобы зарабатывать больше Фото: Илья Московец © URA.RU В отделе по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского управления МВД сильный дефицит кадров. При этом оставшиеся полицейские находятся под жестким давлением руководства, которое требует повысить раскрываемость преступлений. Об этом URA.RU рассказал источник. «Почти весь личный состав разбежался. Ждали реорганизацию, когда к отделу вновь прикрепят сотрудников. Этого не произошло. При этом начальник недоволен числом раскрываемости, приводя в пример коллег из ППСП и ДПС, у которых результаты лучше. А что нам делать? Зарплата маленькая, а нагрузка большая. Приходится уходить на гражданку, там и денег побольше и проблем меньше», — передал настрой в гарнизоне собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. По слухам, некомплект в свердловской полиции является самым большим по стране. В середине мая глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что дефицит кадров в уголовном розыске в регионе составляет 62%, а в патрульно-постовой службе — 88%. В конце марта общий некомплект достигал 19,4%. На фоне этого из ведомства уходят и руководители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отделе по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского управления МВД сильный дефицит кадров. При этом оставшиеся полицейские находятся под жестким давлением руководства, которое требует повысить раскрываемость преступлений. Об этом URA.RU рассказал источник. «Почти весь личный состав разбежался. Ждали реорганизацию, когда к отделу вновь прикрепят сотрудников. Этого не произошло. При этом начальник недоволен числом раскрываемости, приводя в пример коллег из ППСП и ДПС, у которых результаты лучше. А что нам делать? Зарплата маленькая, а нагрузка большая. Приходится уходить на гражданку, там и денег побольше и проблем меньше», — передал настрой в гарнизоне собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. По слухам, некомплект в свердловской полиции является самым большим по стране. В середине мая глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что дефицит кадров в уголовном розыске в регионе составляет 62%, а в патрульно-постовой службе — 88%. В конце марта общий некомплект достигал 19,4%. На фоне этого из ведомства уходят и руководители.