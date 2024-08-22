Пленный боец ВСУ пожаловался на бросивших его командиров

Пленный боец ВСУ Евгений Алеев пожаловался, что командование отказалось эвакуировать его и сослуживцев из блиндажа после ранений. После отказа в эвакуации они попали в плен к российским войскам.
«Я вышел на командиров, попросил по рации провести эвакуацию, мы „трехсотые“. В ответ услышал, что надо посидеть еще чуть-чуть. На второй день нас уже взяли в плен», — передает слова Алеева ТАСС. Он добавил, что командование пренебрегло их просьбами об эвакуации, несмотря на тяжелые условия, в которых они находились.
Украинские военные были вынуждены провести 10 дней под постоянными обстрелами и наблюдением дронов. Военнопленный также рассказал, что он направлялся на боевые позиции в страхе перед уголовной ответственностью за отказ подчиниться приказу.
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