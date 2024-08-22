В Челябинске глухонемой иностранец создал пирамиду и обманул 17 инвалидов

22 августа 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Глухонемой мужчина обманул инвалидов на 330 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курчатовский райсуд Челябинска направлено уголовное дело на глухонемого иностранца, который обманул 17 инвалидов на сумму 330 миллионов рублей. Он создал финансовую пирамиду займов, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, в период 2023—2024 годов 29-летний мужчина, который является глухонемым, совершил хищение денежных средств у 17 граждан с ограниченными возможностями», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее судимый мужчина создал в соцсетях группы и сумел убедить других глухонемых выдавать ему займы, однако деньги не возвращал. Общая сумма привлеченных от инвалидов денег достигла 330 тысяч рублей. Пострадавшие подали гражданские иски. Уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба в крупном размере) направлено в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курчатовский райсуд Челябинска направлено уголовное дело на глухонемого иностранца, который обманул 17 инвалидов на сумму 330 миллионов рублей. Он создал финансовую пирамиду займов, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, в период 2023—2024 годов 29-летний мужчина, который является глухонемым, совершил хищение денежных средств у 17 граждан с ограниченными возможностями», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее судимый мужчина создал в соцсетях группы и сумел убедить других глухонемых выдавать ему займы, однако деньги не возвращал. Общая сумма привлеченных от инвалидов денег достигла 330 тысяч рублей. Пострадавшие подали гражданские иски. Уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба в крупном размере) направлено в суд.