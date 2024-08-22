Холдинг челябинского олигарха Зюзина «Мечел» расстается с зарубежными активами

Попавшая под санкции США горно-металлургическая компания «Мечел» Игоря Зюзина расстается с зарубежными активами. Холдинг в августе заключил ряд контрактов на продажу нескольких европейских дочерних компаний третьей стороне, говорится в отчете компании.
«Компания продала швейцарские структуры и металлургический завод „Мечел Нямунас“ в Литве. Группа также утратила контроль над компаниях в Швейцарии», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на комментарий «Мечел».
Ожидаемая прибыль от реализации активов оценивается от пяти до семи миллиардов рублей. Это прибыль без учета налогов, говорится в отчетности компании.
Ранее стало известно, что совокупный убыток холдинга «Мечел» за год вырос в пять раз. Как свидетельствуют данные консолидированного отчета группы за полугодие, у группы на шесть миллиардов рублей добавилось обязательств.
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