22 августа 2024

Холдинг челябинского олигарха Зюзина «Мечел» расстается с зарубежными активами

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , мечел, чмк, заводоуправление чмк
«Мечел» потерял контроль над европейскими активами Фото:

Попавшая под санкции США горно-металлургическая компания «Мечел» Игоря Зюзина расстается с зарубежными активами. Холдинг в августе заключил ряд контрактов на продажу нескольких европейских дочерних компаний третьей стороне, говорится в отчете компании.

«Компания продала швейцарские структуры и металлургический завод „Мечел Нямунас“ в Литве. Группа также утратила контроль над компаниях в Швейцарии», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на комментарий «Мечел».

Ожидаемая прибыль от реализации активов оценивается от пяти до семи миллиардов рублей. Это прибыль без учета налогов, говорится в отчетности компании.

Ранее стало известно, что совокупный убыток холдинга «Мечел» за год вырос в пять раз. Как свидетельствуют данные консолидированного отчета группы за полугодие, у группы на шесть миллиардов рублей добавилось обязательств.

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Попавшая под санкции США горно-металлургическая компания «Мечел» Игоря Зюзина расстается с зарубежными активами. Холдинг в августе заключил ряд контрактов на продажу нескольких европейских дочерних компаний третьей стороне, говорится в отчете компании. «Компания продала швейцарские структуры и металлургический завод „Мечел Нямунас“ в Литве. Группа также утратила контроль над компаниях в Швейцарии», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на комментарий «Мечел». Ожидаемая прибыль от реализации активов оценивается от пяти до семи миллиардов рублей. Это прибыль без учета налогов, говорится в отчетности компании. Ранее стало известно, что совокупный убыток холдинга «Мечел» за год вырос в пять раз. Как свидетельствуют данные консолидированного отчета группы за полугодие, у группы на шесть миллиардов рублей добавилось обязательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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