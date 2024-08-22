Убыток холдинга челябинского олигарха Зюзина вырос в пять раз

Совокупный убыток холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска за год вырос в пять раз. Как свидетельствуют данные консолидированного отчета группы за полугодие, у группы на шесть миллиардов рублей добавилось обязательств.
«Обобщенный консолидированный отчет ПАО „Мечел“ о прибыли или убытке за шесть месяцев. Совокупный убыток: в 2023 году — 2,552 млрд рублей, в 2024 году — 12,81 млрд рублей», — отмечено в документе.
Обязательства холдинга выросли за счет краткосрочных кредитов. Их стало 209,8 млрд рублей, что на 28,19 млрд рублей больше показателя годовой давности. Долгосрочных обязательств убавилось: теперь их 128,6 млрд рублей. Это меньше, чем в 2023 году, на 22,151 миллиард.
Холдинг ведет работу по добыче, металлургии и энергетике. Рост наблюдался по сем сегментам, кроме энергетического. В нем выручка снизилась на 869 млн рублей.
Аналитик агентства «Финам» Сергей Кауфман отметил, что в условиях снижения конъюнктуры на рынке добычи угля «Мечел» прекратил сокращать долговую нагрузку. С февраля тренд вызвал падение интереса к акциям холдинга. Ценная бумага на Мосбирже потеряла 60% стоимости.
О накоплении убытка свидетельствовали данные отчетности за полугодие, составленные по российским стандартам. По ним группа отчиталась в конце июля. Вместо чистой прибыли в 2023 году компания зафиксировала чистый убыток.
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