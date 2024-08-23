Суд приговорил наркоторговцев, работавших вместе с сотрудниками «Почты России»

Суд Москвы приговорил к 17 годам членов банды, продающих наркотики в даркнете
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Город. Курган, почта россии
Наркоторговцам сотрудники «Почты России» помогали подделывать банковские карты Фото:

Московский суд на срок до 17 лет осудил участников преступной группировки, которые совместно с сотрудниками отделения «Почты России» занимались продажей наркотиков через даркнет. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«Приговорены к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого режима, а также штрафам от 400 тысяч до одного миллиона рублей члены организованной группы», — сообщает ведомство. Информацию передает РИА Новости. Кроме того, к трем годам принудительных приговорена сотрудница «Почты России», содействовавшая им.

По данным ФСБ участники группировки занимались продажей наркотиков через интернет. Для этого они использовали скрытые интернет-ресурсы. Также они привлекали сотрудников почтовых отделений, которые делали поддельные банковские карты для расчета с клиентами. При обыске были найдены все необходимые улики в виде карт и документов. Также были найдены непосредственно наркотические вещества.

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Московский суд на срок до 17 лет осудил участников преступной группировки, которые совместно с сотрудниками отделения «Почты России» занимались продажей наркотиков через даркнет. Об этом сообщает ФСБ РФ. «Приговорены к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого режима, а также штрафам от 400 тысяч до одного миллиона рублей члены организованной группы», — сообщает ведомство. Информацию передает РИА Новости. Кроме того, к трем годам принудительных приговорена сотрудница «Почты России», содействовавшая им. По данным ФСБ участники группировки занимались продажей наркотиков через интернет. Для этого они использовали скрытые интернет-ресурсы. Также они привлекали сотрудников почтовых отделений, которые делали поддельные банковские карты для расчета с клиентами. При обыске были найдены все необходимые улики в виде карт и документов. Также были найдены непосредственно наркотические вещества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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