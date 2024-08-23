Челябинские садоводы рассказали, что будут делать с урожаем кабачков к зиме

В Челябинской области несмотря на ливни уродились кабачки

24 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Кабачки на зиму можно сохранить как сырыми, так и в качестве готовой закуски Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области, несмотря на продолжительную непогоду созрел урожай кабачков. О том, как хранить овощ зимой, способах консервации и хитростях в подготовке к зимнему сезону, URA.RU рассказали садоводы. «Урожай кабачков все-таки порадовал несмотря на плохую погоду. На зиму планируем основную долю урожая заморозить, еще часть — пустить в консервацию и на полуфабрикаты», — сообщила URA.RU Татьяна М. Как сохранить сырые кабачки на зиму Самым популярным способом стала заморозка. Садоводы советуют использовать сразу несколько вариантов заготовок, нарезав помытые кабачки слайсами как вдоль, так и поперек. Также советуют измельчить плоды в соломку, кубики или пропустить через крупную терку. После следует тонким слоем выложить нарезанные плоды в пакеты и максимально убрать лишний воздух. Как только урожай заморозится, пакеты можно выложить друг на друга. Сырые кабачки замораживают в виде слайсов, кубиков, соломки, а также фарша и пюре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Овощ также можно пропустить через мясорубку или блендер. Порции при этом можно хранить как в пакетах, так и в силиконовых формах для выпечки или льда. Реже челябинские садоводы предпочитают дегидрировать кабачки. Урожай нарезают слайсами и выкладывают в один слой на противень. Для такого способа подойдет как сушилка для овощей, так и духовка с функцией обдува. Во втором случае следует установить температуру около 50 градусов и оставить урожай примерно на семь часов. Дверцу духового шкафа при этом следует приоткрыть. Больше всего для хранения заготовки подойдет стеклянная тара, отмечают садоводы. Вернуть дегидрированному овощу прежний вид можно, замочив его в воде. Жидкость может быть как холодной, так и теплой. Во втором случае кабачки принимают прежнюю форму в течение часа. Быстрые заготовки из кабачков на зиму Среди заготовок садоводы выбирают обжаривать и замораживать слайсы. Для такого способа следует тонко нарезать кабачки кругами, промыть, а после высушить бумажным полотенцем. Далее ломтики обжаривают с двух сторон с использованием небольшого количества масла, вновь промакивают от излишней влаги и замораживают. Челябинцы посоветовали выкладывать слайсы в морозильную камеру одним слоем, а после убирать в контейнер. Заготовку можно использовать при приготовлении салатов, бутербродов и других закусок. Приготовленные на сковороде кабачки можно как заморозить, так и законсервировать Фото: Александр Мамаев © URA.RU Кабачки также можно обжарить со смесью овощей и законсервировать. Чаще всего в набор включают морковь, помидоры, лук и перец. Смесь готовят на масле, а после готовности закатывают в банки или замораживают в контейнерах. Такую закуску челябинцы предпочитают использовать для бутербродов, а также в качестве заготовки для тушеных и запеченных блюд. Консервация кабачков Чаще всего садоводы предпочитают мариновать овощ или консервировать кабачковую икру. В первом случае кабачки нарезают круглыми слайсами или измельчают с помощью овощечистки. После — складывают в банку, куда заливают горячий рассол. Рецепт маринада похож на тот, что используют при засолке огурцов и помидоров. В воду добавляют специи, гвоздику, чеснок, зелень, сахар и соль. Кабачки можно замариновать в рассоле или законсервировать с другими овощами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В кабачковую икру челябинцы добавляют лук, морковь, уксус, масло, томатную пасту и чеснок. Ингредиенты вместе со специями и измельченными кабачками тушат в течение часа, а после пробивают блендером. Обойтись без прибора можно, заранее измельчив все овощи в мясорубке. Остужать закатанные банки стоит, накрыв их плотным полотенцем или покрывалом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области, несмотря на продолжительную непогоду созрел урожай кабачков. О том, как хранить овощ зимой, способах консервации и хитростях в подготовке к зимнему сезону, URA.RU рассказали садоводы. «Урожай кабачков все-таки порадовал несмотря на плохую погоду. На зиму планируем основную долю урожая заморозить, еще часть — пустить в консервацию и на полуфабрикаты», — сообщила URA.RU Татьяна М. Самым популярным способом стала заморозка. Садоводы советуют использовать сразу несколько вариантов заготовок, нарезав помытые кабачки слайсами как вдоль, так и поперек. Также советуют измельчить плоды в соломку, кубики или пропустить через крупную терку. После следует тонким слоем выложить нарезанные плоды в пакеты и максимально убрать лишний воздух. Как только урожай заморозится, пакеты можно выложить друг на друга. Овощ также можно пропустить через мясорубку или блендер. Порции при этом можно хранить как в пакетах, так и в силиконовых формах для выпечки или льда. Реже челябинские садоводы предпочитают дегидрировать кабачки. Урожай нарезают слайсами и выкладывают в один слой на противень. Для такого способа подойдет как сушилка для овощей, так и духовка с функцией обдува. Во втором случае следует установить температуру около 50 градусов и оставить урожай примерно на семь часов. Дверцу духового шкафа при этом следует приоткрыть. Больше всего для хранения заготовки подойдет стеклянная тара, отмечают садоводы. Вернуть дегидрированному овощу прежний вид можно, замочив его в воде. Жидкость может быть как холодной, так и теплой. Во втором случае кабачки принимают прежнюю форму в течение часа. Среди заготовок садоводы выбирают обжаривать и замораживать слайсы. Для такого способа следует тонко нарезать кабачки кругами, промыть, а после высушить бумажным полотенцем. Далее ломтики обжаривают с двух сторон с использованием небольшого количества масла, вновь промакивают от излишней влаги и замораживают. Челябинцы посоветовали выкладывать слайсы в морозильную камеру одним слоем, а после убирать в контейнер. Заготовку можно использовать при приготовлении салатов, бутербродов и других закусок. Кабачки также можно обжарить со смесью овощей и законсервировать. Чаще всего в набор включают морковь, помидоры, лук и перец. Смесь готовят на масле, а после готовности закатывают в банки или замораживают в контейнерах. Такую закуску челябинцы предпочитают использовать для бутербродов, а также в качестве заготовки для тушеных и запеченных блюд. Чаще всего садоводы предпочитают мариновать овощ или консервировать кабачковую икру. В первом случае кабачки нарезают круглыми слайсами или измельчают с помощью овощечистки. После — складывают в банку, куда заливают горячий рассол. Рецепт маринада похож на тот, что используют при засолке огурцов и помидоров. В воду добавляют специи, гвоздику, чеснок, зелень, сахар и соль. В кабачковую икру челябинцы добавляют лук, морковь, уксус, масло, томатную пасту и чеснок. Ингредиенты вместе со специями и измельченными кабачками тушат в течение часа, а после пробивают блендером. Обойтись без прибора можно, заранее измельчив все овощи в мясорубке. Остужать закатанные банки стоит, накрыв их плотным полотенцем или покрывалом.