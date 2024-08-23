Названа профессия-лидер по приросту зарплаты в сфере HoReCa в Челябинске

Авито Работа: зарплата официанта в Челябинске достигла 52 тысяч рублей в месяц

24 августа 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Реальный доход работников сферы HoReCa может быть выше из-за чаевых Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Зарплаты официантов в Челябинске показали рекордный рост, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа». В июле 2024 года средний доход в этой профессии увеличился на 79%, достигнув отметки в 52 184 рубля. «Средняя зарплата официантов в Челябинске достигла 52 тысяч рублей. Это является лучшим показателем среди всех профессий в сфере HoReCa», — отмечают аналитики сервиса «Авито Работа». Помимо официантов, значительный рост зарплат отмечен и среди барменов и массажистов, которые также входят в топ-3 профессий по приросту доходов. В июле средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 56% и 16%. Так, бармены теперь могут рассчитывать в среднем на 53 409 рублей, а массажисты — на 49 826 рублей в месяц при полной занятости. Реальный доход работников сферы HoReCa может быть выше из-за чаевых, особенно в популярных заведениях и во время туристического сезона, подчеркивают эксперты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зарплаты официантов в Челябинске показали рекордный рост, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа». В июле 2024 года средний доход в этой профессии увеличился на 79%, достигнув отметки в 52 184 рубля. «Средняя зарплата официантов в Челябинске достигла 52 тысяч рублей. Это является лучшим показателем среди всех профессий в сфере HoReCa», — отмечают аналитики сервиса «Авито Работа». Помимо официантов, значительный рост зарплат отмечен и среди барменов и массажистов, которые также входят в топ-3 профессий по приросту доходов. В июле средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 56% и 16%. Так, бармены теперь могут рассчитывать в среднем на 53 409 рублей, а массажисты — на 49 826 рублей в месяц при полной занятости. Реальный доход работников сферы HoReCa может быть выше из-за чаевых, особенно в популярных заведениях и во время туристического сезона, подчеркивают эксперты.