23 августа 2024

Названа профессия-лидер по приросту зарплаты в сфере HoReCa в Челябинске

Авито Работа: зарплата официанта в Челябинске достигла 52 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Вкус странствий». Пермь, официант, девушка, общепит, кафе, ресторан, повар, руки
Реальный доход работников сферы HoReCa может быть выше из-за чаевых Фото:

Зарплаты официантов в Челябинске показали рекордный рост, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа». В июле 2024 года средний доход в этой профессии увеличился на 79%, достигнув отметки в 52 184 рубля.

«Средняя зарплата официантов в Челябинске достигла 52 тысяч рублей. Это является лучшим показателем среди всех профессий в сфере HoReCa», — отмечают аналитики сервиса «Авито Работа».

Помимо официантов, значительный рост зарплат отмечен и среди барменов и массажистов, которые также входят в топ-3 профессий по приросту доходов. В июле средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 56% и 16%. Так, бармены теперь могут рассчитывать в среднем на 53 409 рублей, а массажисты — на 49 826 рублей в месяц при полной занятости. Реальный доход работников сферы HoReCa может быть выше из-за чаевых, особенно в популярных заведениях и во время туристического сезона, подчеркивают эксперты.

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Зарплаты официантов в Челябинске показали рекордный рост, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа». В июле 2024 года средний доход в этой профессии увеличился на 79%, достигнув отметки в 52 184 рубля. «Средняя зарплата официантов в Челябинске достигла 52 тысяч рублей. Это является лучшим показателем среди всех профессий в сфере HoReCa», — отмечают аналитики сервиса «Авито Работа». Помимо официантов, значительный рост зарплат отмечен и среди барменов и массажистов, которые также входят в топ-3 профессий по приросту доходов. В июле средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 56% и 16%. Так, бармены теперь могут рассчитывать в среднем на 53 409 рублей, а массажисты — на 49 826 рублей в месяц при полной занятости. Реальный доход работников сферы HoReCa может быть выше из-за чаевых, особенно в популярных заведениях и во время туристического сезона, подчеркивают эксперты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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