Челябинцам рассказали, как предотвратить рак легких

Для поддержания здоровья легких и профилактики онкологических заболеваний необходимо придерживаться правильного питания и отказаться от вредных привычек. Об этом рассказала терапевт, заведующая дневным стационаром клиники Южно-Уральского медицинского университета (ЮУГМУ) Людмила Соколова.
«Необходимо регулярное и сбалансированное питание, с достаточным количеством овощей и фруктов, клетчатки. Нужно исключить продукты с высоким содержанием жиров, соли, большое количество копченостей. При этом важен отказ от курения и алкоголя», — прокомментировала Людмила Соколова.
Врач отметила, что для челябинцев особенно важно проходить ежегодное медицинское обследование, включая флюорографию грудной клетки. Для курящих и людей старше 55 лет в регионе действуют скрининговые программы для раннего выявления онкопатологий. При появлении симптомов заболеваний органов дыхания следует незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее жителей Челябинской области призвали не тянуть с вакцинацией от гриппа. Специалисты отметили, что важно получить защиту еще до начала сезонного роста заболеваемости, поскольку на формирование специфического иммунитета необходим месяц.
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