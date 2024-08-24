24 августа 2024
23 августа 2024

Челябинцам рассказали, как предотвратить рак легких

Врач Соколова: здоровое питание и отказ от курения снизят риск рака легких
© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Курган, поликлиника, рентген, флюорография, больница
Челябинцев призвали регулярно делать флюорографию Фото:

Для поддержания здоровья легких и профилактики онкологических заболеваний необходимо придерживаться правильного питания и отказаться от вредных привычек. Об этом рассказала терапевт, заведующая дневным стационаром клиники Южно-Уральского медицинского университета (ЮУГМУ) Людмила Соколова.

«Необходимо регулярное и сбалансированное питание, с достаточным количеством овощей и фруктов, клетчатки. Нужно исключить продукты с высоким содержанием жиров, соли, большое количество копченостей. При этом важен отказ от курения и алкоголя», — прокомментировала Людмила Соколова.

Врач отметила, что для челябинцев особенно важно проходить ежегодное медицинское обследование, включая флюорографию грудной клетки. Для курящих и людей старше 55 лет в регионе действуют скрининговые программы для раннего выявления онкопатологий. При появлении симптомов заболеваний органов дыхания следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее жителей Челябинской области призвали не тянуть с вакцинацией от гриппа. Специалисты отметили, что важно получить защиту еще до начала сезонного роста заболеваемости, поскольку на формирование специфического иммунитета необходим месяц.

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Для поддержания здоровья легких и профилактики онкологических заболеваний необходимо придерживаться правильного питания и отказаться от вредных привычек. Об этом рассказала терапевт, заведующая дневным стационаром клиники Южно-Уральского медицинского университета (ЮУГМУ) Людмила Соколова. «Необходимо регулярное и сбалансированное питание, с достаточным количеством овощей и фруктов, клетчатки. Нужно исключить продукты с высоким содержанием жиров, соли, большое количество копченостей. При этом важен отказ от курения и алкоголя», — прокомментировала Людмила Соколова. Врач отметила, что для челябинцев особенно важно проходить ежегодное медицинское обследование, включая флюорографию грудной клетки. Для курящих и людей старше 55 лет в регионе действуют скрининговые программы для раннего выявления онкопатологий. При появлении симптомов заболеваний органов дыхания следует незамедлительно обратиться к врачу. Ранее жителей Челябинской области призвали не тянуть с вакцинацией от гриппа. Специалисты отметили, что важно получить защиту еще до начала сезонного роста заболеваемости, поскольку на формирование специфического иммунитета необходим месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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