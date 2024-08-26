Свердловский строитель, обманувший МЧС, взят под стражу

Свердловский областной суд изменил приговор строителю Александру Фрибусу, который был условно осужден за мошенничество при строительстве базы для МЧС. Теперь ближайшие пять лет он проведет в колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
«Сегодня суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, заслушав доводы апелляционного представления и мнения сторон, изменил приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, исключив из приговора ссылку на показания ряда свидетелей как на доказательство вины осужденного, а также указание на применение положений ст. 73 УК РФ. Осужденный проведет пять лет в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда», — рассказали в облсуде. Приговор в части разрешения гражданских исков будет направлен на повторное рассмотрение.
Как установил суд, Фрибус украл деньги при строительстве материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Он заверил, что его компания сможет провести реконструкцию и стройку, но исполнить обязанности не мог.
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