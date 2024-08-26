Свердловский строитель, обманувший МЧС, взят под стражу

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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Александр Фрибус проведет пять лет в колонии общего режима Фото:

Свердловский областной суд изменил приговор строителю Александру Фрибусу, который был условно осужден за мошенничество при строительстве базы для МЧС. Теперь ближайшие пять лет он проведет в колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Сегодня суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, заслушав доводы апелляционного представления и мнения сторон, изменил приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, исключив из приговора ссылку на показания ряда свидетелей как на доказательство вины осужденного, а также указание на применение положений ст. 73 УК РФ. Осужденный проведет пять лет в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда», — рассказали в облсуде. Приговор в части разрешения гражданских исков будет направлен на повторное рассмотрение.

Как установил суд, Фрибус украл деньги при строительстве материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Он заверил, что его компания сможет провести реконструкцию и стройку, но исполнить обязанности не мог.

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Свердловский областной суд изменил приговор строителю Александру Фрибусу, который был условно осужден за мошенничество при строительстве базы для МЧС. Теперь ближайшие пять лет он проведет в колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Сегодня суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, заслушав доводы апелляционного представления и мнения сторон, изменил приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, исключив из приговора ссылку на показания ряда свидетелей как на доказательство вины осужденного, а также указание на применение положений ст. 73 УК РФ. Осужденный проведет пять лет в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда», — рассказали в облсуде. Приговор в части разрешения гражданских исков будет направлен на повторное рассмотрение. Как установил суд, Фрибус украл деньги при строительстве материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Он заверил, что его компания сможет провести реконструкцию и стройку, но исполнить обязанности не мог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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