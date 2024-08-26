Свердловский строитель, обманувший МЧС, взят под стражу

26 августа 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Александр Фрибус проведет пять лет в колонии общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд изменил приговор строителю Александру Фрибусу, который был условно осужден за мошенничество при строительстве базы для МЧС. Теперь ближайшие пять лет он проведет в колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Сегодня суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, заслушав доводы апелляционного представления и мнения сторон, изменил приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, исключив из приговора ссылку на показания ряда свидетелей как на доказательство вины осужденного, а также указание на применение положений ст. 73 УК РФ. Осужденный проведет пять лет в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда», — рассказали в облсуде. Приговор в части разрешения гражданских исков будет направлен на повторное рассмотрение. Как установил суд, Фрибус украл деньги при строительстве материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Он заверил, что его компания сможет провести реконструкцию и стройку, но исполнить обязанности не мог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд изменил приговор строителю Александру Фрибусу, который был условно осужден за мошенничество при строительстве базы для МЧС. Теперь ближайшие пять лет он проведет в колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Сегодня суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, заслушав доводы апелляционного представления и мнения сторон, изменил приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, исключив из приговора ссылку на показания ряда свидетелей как на доказательство вины осужденного, а также указание на применение положений ст. 73 УК РФ. Осужденный проведет пять лет в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда», — рассказали в облсуде. Приговор в части разрешения гражданских исков будет направлен на повторное рассмотрение. Как установил суд, Фрибус украл деньги при строительстве материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Он заверил, что его компания сможет провести реконструкцию и стройку, но исполнить обязанности не мог.