В Челябинске на фестивале чтения проведут встречу с психологом и научат готовить. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске фестиваль книг и чтения пройдет в 19 раз
В Челябинске фестиваль книг и чтения пройдет в 19 раз Фото:

В Челябинске 1 сентября состоится XIX фестиваль «Челябинск Читающий» и станет частью празднования 288-летия города. Событие пройдет на пешеходной улице Кирова, предлагая гостям множество семейных развлечений на семи тематических площадках, сообщили 26 августа в пресс-службе управления культуры областного центра.

«На Кировке 1 сентября с 13:00 до 17:00 пройдет XIX Фестиваль книги и чтения „Челябинск Читающий“. В Год семьи фестиваль раскрывает тему „МЫ 7Я“, сосредоточив внимание на семейных формах культурного досуга, традициях, ценностях и увлечениях. Городские и областные библиотеки ждут любителей чтения и познавательного досуга на семи площадках: „Я забочусь“, „Я готовлю“, „Я познаю“, „Я могу“, „Я воображаю“, „Я путешествую“, „Я играю“», — сообщили в пресс-службе.

На главной пешеходной улице города развернется мультиформатная программа. Библиотека имени Пушкина займет целых две площадки — «Я готовлю» и «Я забочусь». На них пройдут книжные выставки, игры, мастер-классы по росписи пряников и лекции, где можно будет узнать секреты английской кухни. Одна из площадок проведет встречу с психологом Ниной Карналь. Также территория «Я забочусь»»» обещает окунуть в мир домашних питомцев, растений и волонтерства.

Челябинцев научат писать и читать про Брайлю. Такие занятия будут организованы библиотекой для слабовидящих и слепых. На этой же площадке «Я могу» можно отправиться в виртуальную экскурсию по региону. Тем временем молодежная библиотека организует мастер-класс росписи по камням и технологиям бронзового века. Поучаствовать в интеллектуальных состязаниях и познакомиться научными книгами можно на точке библиотеки имени Маяковского.

Показать 3D и 4D книги обещают на площадке «Я играю». Там же проведут настольные, активные, логические игры и сделают аквагрим. В программе также заявлен семейный квест, в рамках которого команды получат призы.

Фестиваль будет длиться один день
Фестиваль будет длиться один день
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 1 сентября состоится XIX фестиваль «Челябинск Читающий» и станет частью празднования 288-летия города. Событие пройдет на пешеходной улице Кирова, предлагая гостям множество семейных развлечений на семи тематических площадках, сообщили 26 августа в пресс-службе управления культуры областного центра. «На Кировке 1 сентября с 13:00 до 17:00 пройдет XIX Фестиваль книги и чтения „Челябинск Читающий“. В Год семьи фестиваль раскрывает тему „МЫ 7Я“, сосредоточив внимание на семейных формах культурного досуга, традициях, ценностях и увлечениях. Городские и областные библиотеки ждут любителей чтения и познавательного досуга на семи площадках: „Я забочусь“, „Я готовлю“, „Я познаю“, „Я могу“, „Я воображаю“, „Я путешествую“, „Я играю“», — сообщили в пресс-службе. На главной пешеходной улице города развернется мультиформатная программа. Библиотека имени Пушкина займет целых две площадки — «Я готовлю» и «Я забочусь». На них пройдут книжные выставки, игры, мастер-классы по росписи пряников и лекции, где можно будет узнать секреты английской кухни. Одна из площадок проведет встречу с психологом Ниной Карналь. Также территория «Я забочусь»»» обещает окунуть в мир домашних питомцев, растений и волонтерства. Челябинцев научат писать и читать про Брайлю. Такие занятия будут организованы библиотекой для слабовидящих и слепых. На этой же площадке «Я могу» можно отправиться в виртуальную экскурсию по региону. Тем временем молодежная библиотека организует мастер-класс росписи по камням и технологиям бронзового века. Поучаствовать в интеллектуальных состязаниях и познакомиться научными книгами можно на точке библиотеки имени Маяковского. Показать 3D и 4D книги обещают на площадке «Я играю». Там же проведут настольные, активные, логические игры и сделают аквагрим. В программе также заявлен семейный квест, в рамках которого команды получат призы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...