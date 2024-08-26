В Челябинске 1 сентября состоится XIX фестиваль «Челябинск Читающий» и станет частью празднования 288-летия города. Событие пройдет на пешеходной улице Кирова, предлагая гостям множество семейных развлечений на семи тематических площадках, сообщили 26 августа в пресс-службе управления культуры областного центра.
«На Кировке 1 сентября с 13:00 до 17:00 пройдет XIX Фестиваль книги и чтения „Челябинск Читающий“. В Год семьи фестиваль раскрывает тему „МЫ 7Я“, сосредоточив внимание на семейных формах культурного досуга, традициях, ценностях и увлечениях. Городские и областные библиотеки ждут любителей чтения и познавательного досуга на семи площадках: „Я забочусь“, „Я готовлю“, „Я познаю“, „Я могу“, „Я воображаю“, „Я путешествую“, „Я играю“», — сообщили в пресс-службе.
На главной пешеходной улице города развернется мультиформатная программа. Библиотека имени Пушкина займет целых две площадки — «Я готовлю» и «Я забочусь». На них пройдут книжные выставки, игры, мастер-классы по росписи пряников и лекции, где можно будет узнать секреты английской кухни. Одна из площадок проведет встречу с психологом Ниной Карналь. Также территория «Я забочусь»»» обещает окунуть в мир домашних питомцев, растений и волонтерства.
Челябинцев научат писать и читать про Брайлю. Такие занятия будут организованы библиотекой для слабовидящих и слепых. На этой же площадке «Я могу» можно отправиться в виртуальную экскурсию по региону. Тем временем молодежная библиотека организует мастер-класс росписи по камням и технологиям бронзового века. Поучаствовать в интеллектуальных состязаниях и познакомиться научными книгами можно на точке библиотеки имени Маяковского.
Показать 3D и 4D книги обещают на площадке «Я играю». Там же проведут настольные, активные, логические игры и сделают аквагрим. В программе также заявлен семейный квест, в рамках которого команды получат призы.
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