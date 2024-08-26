Shot: в Москве задержали экс-замминистра за нападение на курьера

26 августа 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Бобылев во время конфликта с курьером кинул в окно его машины бутылку шампанского, пишет Shot Фото: Ministry of Energy Russia/Globallookpress В Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Петр Бобылев, который во время конфликта 25 августа в нетрезвом состоянии бросил бутылку шампанского в окно машины, в связи с чем ранения получил курьер интернет-магазина «Ламода» Андрей. На данный момент расследуются обстоятельства произошедшего, сообщил telegram-канал Shot. «Экс-замминистра энергетики РФ Петра Бобылева задержали за нападение на курьера. Он кинул в голову доставщика бутылку шампанского», — передает telegram-канал. Андрей рассказал, что инцидент произошел 25 августа около 23:00 на Фрунзенской набережной в Москве. Курьер заявил, что встретил на своем пути пару, которая была в нетрезвом состоянии и несла бутылку шампанского. Мужчина начал кричать на пострадавшего из-за того, что фары автомобиля были выключены, что создавало угрозу наезда. В процессе конфликта Бобылев якобы плевал в окно автомобиля курьера, а затем бросил бутылку шампанского в стекло со стороны водителя. Осколки стекла ранили курьера, ему потребовалась медицинская помощь, чтобы зашить ухо. Также экс-замминистра энергетики РФ снимал на видео пострадавшего и кричал на него из-за быстрой езды по двору. После инцидента Петр Бобылев был доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего. Бобылев работал в Министерстве энергетики России с 2010 года. В 2021 году он стал заместителем министра, но через год ушел с этой должности по собственному желанию. Сейчас он руководит департаментом развития угольной промышленности в том же министерстве. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве. На момент публикации материала ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Петр Бобылев, который во время конфликта 25 августа в нетрезвом состоянии бросил бутылку шампанского в окно машины, в связи с чем ранения получил курьер интернет-магазина «Ламода» Андрей. На данный момент расследуются обстоятельства произошедшего, сообщил telegram-канал Shot. «Экс-замминистра энергетики РФ Петра Бобылева задержали за нападение на курьера. Он кинул в голову доставщика бутылку шампанского», — передает telegram-канал. Андрей рассказал, что инцидент произошел 25 августа около 23:00 на Фрунзенской набережной в Москве. Курьер заявил, что встретил на своем пути пару, которая была в нетрезвом состоянии и несла бутылку шампанского. Мужчина начал кричать на пострадавшего из-за того, что фары автомобиля были выключены, что создавало угрозу наезда. В процессе конфликта Бобылев якобы плевал в окно автомобиля курьера, а затем бросил бутылку шампанского в стекло со стороны водителя. Осколки стекла ранили курьера, ему потребовалась медицинская помощь, чтобы зашить ухо. Также экс-замминистра энергетики РФ снимал на видео пострадавшего и кричал на него из-за быстрой езды по двору. После инцидента Петр Бобылев был доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего. Бобылев работал в Министерстве энергетики России с 2010 года. В 2021 году он стал заместителем министра, но через год ушел с этой должности по собственному желанию. Сейчас он руководит департаментом развития угольной промышленности в том же министерстве. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве. На момент публикации материала ответ не поступил.