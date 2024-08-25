После концерта в Югорске (ХМАО) Михаил Турецкий признался, что до сих пор удивляется успешной карьере своего хора. Шоумен считает, что секрет кроется именно в классической музыке. Видеоролик с концерта опубликовала администрация Югорска в своем telegram-канале.
«Иногда сам не понимаю, как можно было столько лет держать такое количество парней. Многие у меня с 1990-х годов пришли. Раньше я думал, это все только деньги. Я нормально делил со всеми краюху хлеба. А потом понял, нет, не совсем деньги. Видимо, постоянно сам над собой работаю... Больше удивляет женская группа SOPRANO, которую я собрал в 2009 году. Она продержалась уже 15 лет, и никто не разбежался. Думаю, здесь есть феномен чисто музыкантский. Мы не идем на поводу [у публики], мы классика. Наверное, это секрет», — разоткровенничался Турецкий во время беседы с журналистами.
Шоумен также похвалил Югорск и живущих в нем людей. «В этом городе прекрасно можно жить, я благодарен людям, которые не уезжают отсюда в Тюмень, Екатеринбург, Москву, а живут в Югорске и абсолютно счастливы. Это видно по глазам. На севере люди более открыты и менее избалованы», — добавил он.
«Хор Турецкого» приехал с гастролями в ХМАО в честь Дня нефтяника. Концерты уже прошли в Урае и Югорске. Выступления артистов состоятся еще в трех города округа.
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