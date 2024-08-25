25 августа 2024

Турецкий разоткровенничался после концерта в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Югорске выступил "Хор Турецкого"
В Югорске выступил "Хор Турецкого" Фото:

После концерта в Югорске (ХМАО) Михаил Турецкий признался, что до сих пор удивляется успешной карьере своего хора. Шоумен считает, что секрет кроется именно в классической музыке. Видеоролик с концерта опубликовала администрация Югорска в своем telegram-канале.

«Иногда сам не понимаю, как можно было столько лет держать такое количество парней. Многие у меня с 1990-х годов пришли. Раньше я думал, это все только деньги. Я нормально делил со всеми краюху хлеба. А потом понял, нет, не совсем деньги. Видимо, постоянно сам над собой работаю... Больше удивляет женская группа SOPRANO, которую я собрал в 2009 году. Она продержалась уже 15 лет, и никто не разбежался. Думаю, здесь есть феномен чисто музыкантский. Мы не идем на поводу [у публики], мы классика. Наверное, это секрет», — разоткровенничался Турецкий во время беседы с журналистами.

Шоумен также похвалил Югорск и живущих в нем людей. «В этом городе прекрасно можно жить, я благодарен людям, которые не уезжают отсюда в Тюмень, Екатеринбург, Москву, а живут в Югорске и абсолютно счастливы. Это видно по глазам. На севере люди более открыты и менее избалованы», — добавил он.

«Хор Турецкого» приехал с гастролями в ХМАО в честь Дня нефтяника. Концерты уже прошли в Урае и Югорске. Выступления артистов состоятся еще в трех города округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После концерта в Югорске (ХМАО) Михаил Турецкий признался, что до сих пор удивляется успешной карьере своего хора. Шоумен считает, что секрет кроется именно в классической музыке. Видеоролик с концерта опубликовала администрация Югорска в своем telegram-канале. «Иногда сам не понимаю, как можно было столько лет держать такое количество парней. Многие у меня с 1990-х годов пришли. Раньше я думал, это все только деньги. Я нормально делил со всеми краюху хлеба. А потом понял, нет, не совсем деньги. Видимо, постоянно сам над собой работаю... Больше удивляет женская группа SOPRANO, которую я собрал в 2009 году. Она продержалась уже 15 лет, и никто не разбежался. Думаю, здесь есть феномен чисто музыкантский. Мы не идем на поводу [у публики], мы классика. Наверное, это секрет», — разоткровенничался Турецкий во время беседы с журналистами. Шоумен также похвалил Югорск и живущих в нем людей. «В этом городе прекрасно можно жить, я благодарен людям, которые не уезжают отсюда в Тюмень, Екатеринбург, Москву, а живут в Югорске и абсолютно счастливы. Это видно по глазам. На севере люди более открыты и менее избалованы», — добавил он. «Хор Турецкого» приехал с гастролями в ХМАО в честь Дня нефтяника. Концерты уже прошли в Урае и Югорске. Выступления артистов состоятся еще в трех города округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...