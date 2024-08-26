26 августа 2024

Суд не стал снимать арест со счетов жены челябинского олигарха из списка Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд постановил взыскать с Антиповых 25,8 млрд рублей
Суд постановил взыскать с Антиповых 25,8 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск Людмилы Антиповой, супруги и экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова из списка Forbes к Федеральной службе судебных приставов. Антипова пыталась снять арест со своих счетов, наложенных в рамках взыскания с ее семьи 25,8 миллиардов рублей. Но ответчики в суд не явились и заседание отложено.

«В судебное заседание ответчики и третьи лица представителей не направили. В материалах дела отсутствуют доказательства их надлежащего извещения о дате, месте и времени проведения судебного заседания. При указанных обстоятельствах дело не может быть рассмотрено в настоящем судебном заседании и подлежит отложению», — говорится в решении суда.

По требованию Генпрокуратуры РФ все активы ЧЭМК, которые принадлежали семье Антиповых, переданы государству. В ведомстве считают, что приватизация комбината в девяностых годах проведена незаконно. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и также постановил взыскать с Антиповых 25,8 миллиардов рублей. На все активы семьи, в том числе те, что принадлежат Людмиле Антиповой, наложен арест. Антипова оспаривает действия судебных приставов, исполнивших решение суда.

В арбитражном суде Челябинской области проходит еще один процесс с участием Антиповых. С них, а также с их бывших партнеров Аристовых, взыскивают 105 миллиардов рублей. Холдинг Аристовых «Ариант», как и ЧЭМК, национализирован. Антиповы со СМИ не общаются и суды не комментируют.

В 2020 году Людмила Антипова входила в число богатейших женщин России по версии Forbes, заняв 22-ое место в списке. Ее состояние оценивалось в 200 миллионов долларов. Летом 2023 года Антипов и его семья заняли в списке Forbes, с максимальными доходами от дивидендов за 2022 год, девятое место. Их годовой доход составил 43,2 миллиарда рублей.

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Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск Людмилы Антиповой, супруги и экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова из списка Forbes к Федеральной службе судебных приставов. Антипова пыталась снять арест со своих счетов, наложенных в рамках взыскания с ее семьи 25,8 миллиардов рублей. Но ответчики в суд не явились и заседание отложено. «В судебное заседание ответчики и третьи лица представителей не направили. В материалах дела отсутствуют доказательства их надлежащего извещения о дате, месте и времени проведения судебного заседания. При указанных обстоятельствах дело не может быть рассмотрено в настоящем судебном заседании и подлежит отложению», — говорится в решении суда. По требованию Генпрокуратуры РФ все активы ЧЭМК, которые принадлежали семье Антиповых, переданы государству. В ведомстве считают, что приватизация комбината в девяностых годах проведена незаконно. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и также постановил взыскать с Антиповых 25,8 миллиардов рублей. На все активы семьи, в том числе те, что принадлежат Людмиле Антиповой, наложен арест. Антипова оспаривает действия судебных приставов, исполнивших решение суда. В арбитражном суде Челябинской области проходит еще один процесс с участием Антиповых. С них, а также с их бывших партнеров Аристовых, взыскивают 105 миллиардов рублей. Холдинг Аристовых «Ариант», как и ЧЭМК, национализирован. Антиповы со СМИ не общаются и суды не комментируют. В 2020 году Людмила Антипова входила в число богатейших женщин России по версии Forbes, заняв 22-ое место в списке. Ее состояние оценивалось в 200 миллионов долларов. Летом 2023 года Антипов и его семья заняли в списке Forbes, с максимальными доходами от дивидендов за 2022 год, девятое место. Их годовой доход составил 43,2 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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