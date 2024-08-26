Суд не стал снимать арест со счетов жены челябинского олигарха из списка Forbes

Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск Людмилы Антиповой, супруги и экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова из списка Forbes к Федеральной службе судебных приставов. Антипова пыталась снять арест со своих счетов, наложенных в рамках взыскания с ее семьи 25,8 миллиардов рублей. Но ответчики в суд не явились и заседание отложено.
«В судебное заседание ответчики и третьи лица представителей не направили. В материалах дела отсутствуют доказательства их надлежащего извещения о дате, месте и времени проведения судебного заседания. При указанных обстоятельствах дело не может быть рассмотрено в настоящем судебном заседании и подлежит отложению», — говорится в решении суда.
По требованию Генпрокуратуры РФ все активы ЧЭМК, которые принадлежали семье Антиповых, переданы государству. В ведомстве считают, что приватизация комбината в девяностых годах проведена незаконно. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и также постановил взыскать с Антиповых 25,8 миллиардов рублей. На все активы семьи, в том числе те, что принадлежат Людмиле Антиповой, наложен арест. Антипова оспаривает действия судебных приставов, исполнивших решение суда.
В арбитражном суде Челябинской области проходит еще один процесс с участием Антиповых. С них, а также с их бывших партнеров Аристовых, взыскивают 105 миллиардов рублей. Холдинг Аристовых «Ариант», как и ЧЭМК, национализирован. Антиповы со СМИ не общаются и суды не комментируют.
В 2020 году Людмила Антипова входила в число богатейших женщин России по версии Forbes, заняв 22-ое место в списке. Ее состояние оценивалось в 200 миллионов долларов. Летом 2023 года Антипов и его семья заняли в списке Forbes, с максимальными доходами от дивидендов за 2022 год, девятое место. Их годовой доход составил 43,2 миллиарда рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!