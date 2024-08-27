Две екатеринбурженки попали в больницу с переломами после ДТП с автобусом

Двух пострадавших в ДТП с автобусом екатеринбурженок госпитализировали в больницу с переломами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского минздрава. Пострадавшими оказались пожилые пациентки 71 года и 87 лет.
«Трое пострадавших, доставленные в больницы Екатеринбурга, получили медицинскую помощь и направлены на амбулаторное долечивание. Две женщины в возрасте 71 года и 87 лет с переломами верхних и нижних конечностей госпитализированы для дальнейшего получения медицинской помощи в условиях стационара», — уточнили в минздраве.
Состояние этих двух пациенток оценивается как стабильное. Всего в результате произошедшей 27 августа аварии пострадали шесть женщин от 36 до 87 лет. Изначально причиной ЧП назвали отказ тормоза. Позже выяснилось, что водитель отвлекся на продажу билета. Такую же причину ДТП озвучил URA.RU сам участник инцидента. В момент аварии он был трезв. В сети уже появилось видео с момента ДТП.
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