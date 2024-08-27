На трассе под Озерском автомобиль улетел в кювет, один из пассажиров погиб. Фото

27 августа 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На четвертом километре трассы между Озерском и Метлино в Челябинской области автомобиль Renault Megane улетел в кювет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, один из пассажиров легковушки скончался на месте. «В результате ДТП одна из пассажирок от полученных травм скончалась на месте происшествия, другая женщина госпитализирована в медицинское учреждение. Погибший пассажир женщина пристегнута ремнем безопасности не была», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В итоге его занесло, машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Сотрудники госавтоинспекции продолжают работать над выяснением всех обстоятельств ДТП. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся Фото: пресс-служба ГАИ по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На четвертом километре трассы между Озерском и Метлино в Челябинской области автомобиль Renault Megane улетел в кювет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, один из пассажиров легковушки скончался на месте. «В результате ДТП одна из пассажирок от полученных травм скончалась на месте происшествия, другая женщина госпитализирована в медицинское учреждение. Погибший пассажир женщина пристегнута ремнем безопасности не была», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В итоге его занесло, машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Сотрудники госавтоинспекции продолжают работать над выяснением всех обстоятельств ДТП.