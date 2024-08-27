На трассе под Озерском автомобиль улетел в кювет, один из пассажиров погиб. Фото

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Масленица для дальнобойщиков. Курган, полиция, дпс, гаи
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии Фото:

На четвертом километре трассы между Озерском и Метлино в Челябинской области автомобиль Renault Megane улетел в кювет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, один из пассажиров легковушки скончался на месте.

«В результате ДТП одна из пассажирок от полученных травм скончалась на месте происшествия, другая женщина госпитализирована в медицинское учреждение. Погибший пассажир женщина пристегнута ремнем безопасности не была», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В итоге его занесло, машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Сотрудники госавтоинспекции продолжают работать над выяснением всех обстоятельств ДТП.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся
Автомобиль съехал в кювет и перевернулся
Фото:

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На четвертом километре трассы между Озерском и Метлино в Челябинской области автомобиль Renault Megane улетел в кювет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, один из пассажиров легковушки скончался на месте. «В результате ДТП одна из пассажирок от полученных травм скончалась на месте происшествия, другая женщина госпитализирована в медицинское учреждение. Погибший пассажир женщина пристегнута ремнем безопасности не была», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В итоге его занесло, машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Сотрудники госавтоинспекции продолжают работать над выяснением всех обстоятельств ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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