На четвертом километре трассы между Озерском и Метлино в Челябинской области автомобиль Renault Megane улетел в кювет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, один из пассажиров легковушки скончался на месте.
«В результате ДТП одна из пассажирок от полученных травм скончалась на месте происшествия, другая женщина госпитализирована в медицинское учреждение. Погибший пассажир женщина пристегнута ремнем безопасности не была», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В итоге его занесло, машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Сотрудники госавтоинспекции продолжают работать над выяснением всех обстоятельств ДТП.
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