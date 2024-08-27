В городе Бакал Челябинской области обвалился тротуар, по которому ученики идут в школу. Об этом сообщили местные жители. В администрации Саткинского района на место уже вызвали комиссию.
«Возле восьмой школы проваливается тротуар. Скоро начинается школа. Как быть? Как детям ходить?» — пишет местная жительница Яна У. в группе «Текслер, помоги» соцсети «ВКонтакте». Она сообщает, что в этом месте уже несколько месяцев бежит вода. Родители школьников переживают, что асфальт будет обваливаться дальше, что может привести к травмам детей.
Как сообщили в администрации Саткинского района, по данным мэрии Бакала на этом участке запланировано комиссионное обследование. Результаты работы комиссии можно узнать в администрации.
В Копейске, городе-спутнике Челябинской области, также произошел провал грунта у коллектора, который расположен возле многоквартирного жилого дома по улице Кожевникова. Местные жители сообщали, что там тоже долгое время бежала вода.
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