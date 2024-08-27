27 августа 2024

В челябинском городе обвалилась дорога к школе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Яма в асфальте. Челябинск, яма на асфальте
Трещины появились по дороге в школу Фото:

В городе Бакал Челябинской области обвалился тротуар, по которому ученики идут в школу. Об этом сообщили местные жители. В администрации Саткинского района на место уже вызвали комиссию.

«Возле восьмой школы проваливается тротуар. Скоро начинается школа. Как быть? Как детям ходить?» — пишет местная жительница Яна У. в группе «Текслер, помоги» соцсети «ВКонтакте». Она сообщает, что в этом месте уже несколько месяцев бежит вода. Родители школьников переживают, что асфальт будет обваливаться дальше, что может привести к травмам детей.

Как сообщили в администрации Саткинского района, по данным мэрии Бакала на этом участке запланировано комиссионное обследование. Результаты работы комиссии можно узнать в администрации.

В Копейске, городе-спутнике Челябинской области, также произошел провал грунта у коллектора, который расположен возле многоквартирного жилого дома по улице Кожевникова. Местные жители сообщали, что там тоже долгое время бежала вода.

Тротуар к школе обвалился в обе стороны
Тротуар к школе обвалился в обе стороны

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В городе Бакал Челябинской области обвалился тротуар, по которому ученики идут в школу. Об этом сообщили местные жители. В администрации Саткинского района на место уже вызвали комиссию. «Возле восьмой школы проваливается тротуар. Скоро начинается школа. Как быть? Как детям ходить?» — пишет местная жительница Яна У. в группе «Текслер, помоги» соцсети «ВКонтакте». Она сообщает, что в этом месте уже несколько месяцев бежит вода. Родители школьников переживают, что асфальт будет обваливаться дальше, что может привести к травмам детей. Как сообщили в администрации Саткинского района, по данным мэрии Бакала на этом участке запланировано комиссионное обследование. Результаты работы комиссии можно узнать в администрации. В Копейске, городе-спутнике Челябинской области, также произошел провал грунта у коллектора, который расположен возле многоквартирного жилого дома по улице Кожевникова. Местные жители сообщали, что там тоже долгое время бежала вода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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