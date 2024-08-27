В челябинском городе обвалилась дорога к школе. Фото

28 августа 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Трещины появились по дороге в школу Фото: Сергей Леонов © URA.RU В городе Бакал Челябинской области обвалился тротуар, по которому ученики идут в школу. Об этом сообщили местные жители. В администрации Саткинского района на место уже вызвали комиссию. «Возле восьмой школы проваливается тротуар. Скоро начинается школа. Как быть? Как детям ходить?» — пишет местная жительница Яна У. в группе «Текслер, помоги» соцсети «ВКонтакте». Она сообщает, что в этом месте уже несколько месяцев бежит вода. Родители школьников переживают, что асфальт будет обваливаться дальше, что может привести к травмам детей. Как сообщили в администрации Саткинского района, по данным мэрии Бакала на этом участке запланировано комиссионное обследование. Результаты работы комиссии можно узнать в администрации. В Копейске, городе-спутнике Челябинской области, также произошел провал грунта у коллектора, который расположен возле многоквартирного жилого дома по улице Кожевникова. Местные жители сообщали, что там тоже долгое время бежала вода. Тротуар к школе обвалился в обе стороны Скрин с видео читателя URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Бакал Челябинской области обвалился тротуар, по которому ученики идут в школу. Об этом сообщили местные жители. В администрации Саткинского района на место уже вызвали комиссию. «Возле восьмой школы проваливается тротуар. Скоро начинается школа. Как быть? Как детям ходить?» — пишет местная жительница Яна У. в группе «Текслер, помоги» соцсети «ВКонтакте». Она сообщает, что в этом месте уже несколько месяцев бежит вода. Родители школьников переживают, что асфальт будет обваливаться дальше, что может привести к травмам детей. Как сообщили в администрации Саткинского района, по данным мэрии Бакала на этом участке запланировано комиссионное обследование. Результаты работы комиссии можно узнать в администрации. В Копейске, городе-спутнике Челябинской области, также произошел провал грунта у коллектора, который расположен возле многоквартирного жилого дома по улице Кожевникова. Местные жители сообщали, что там тоже долгое время бежала вода.