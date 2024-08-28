Челябинец ворвался в наркологию с ножом и ложкой. Фото

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Мужчину задержали и передали полиции Фото:

В Челябинске 28 августа в приемный покой наркологической больницы на улице Рождественского ворвался буйный гражданин. Как сообщили URA.RU в официальный группе охранного предприятия «Варяг» в соцсетях, при себе он имел нож и ложку, которыми угрожал санитаров.

«В приемном покое наркологической больницы на Рождественского невменяемый гражданин пугал врачей ножом и ложкой. „Варяги“ оперативно прибыли на вызов и обезоружили хулигана», — сообщили URA.RU в группе охранного предприятия в «Вконтакте».

Там отметили, что сотрудникам охраны удалось обезоружить хулигана. Он был передан приехавшим на место полицейским. Происшествие обошлось без пострадавших.

Мужчину заковали в наручники и передали полиции
Мужчину заковали в наручники и передали полиции
Фото:
Мужчина был вооружен ножом и ложкой
Мужчина был вооружен ножом и ложкой
Фото:

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В Челябинске 28 августа в приемный покой наркологической больницы на улице Рождественского ворвался буйный гражданин. Как сообщили URA.RU в официальный группе охранного предприятия «Варяг» в соцсетях, при себе он имел нож и ложку, которыми угрожал санитаров. «В приемном покое наркологической больницы на Рождественского невменяемый гражданин пугал врачей ножом и ложкой. „Варяги“ оперативно прибыли на вызов и обезоружили хулигана», — сообщили URA.RU в группе охранного предприятия в «Вконтакте». Там отметили, что сотрудникам охраны удалось обезоружить хулигана. Он был передан приехавшим на место полицейским. Происшествие обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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