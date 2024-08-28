Мужчину задержали и передали полиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске 28 августа в приемный покой наркологической больницы на улице Рождественского ворвался буйный гражданин. Как сообщили URA.RU в официальный группе охранного предприятия «Варяг» в соцсетях, при себе он имел нож и ложку, которыми угрожал санитаров.

«В приемном покое наркологической больницы на Рождественского невменяемый гражданин пугал врачей ножом и ложкой. „Варяги“ оперативно прибыли на вызов и обезоружили хулигана», — сообщили URA.RU в группе охранного предприятия в «Вконтакте».

Там отметили, что сотрудникам охраны удалось обезоружить хулигана. Он был передан приехавшим на место полицейским. Происшествие обошлось без пострадавших.

Мужчину заковали в наручники и передали полиции Фото: официальная группа «Варяг технологии безопасности» в «ВКонтакте» https://vk.com/im?peers=c271&w=wall-27495927_2613&z=photo-27495927_457243551%2Fwall-27495927_2613

Мужчина был вооружен ножом и ложкой Фото: официальная группа «Варяг технологии безопасности» в «ВКонтакте» https://vk.com/im?peers=c271&w=wall-27495927_2613&z=photo-27495927_457243551%2Fwall-27495927_2613