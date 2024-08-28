В Ленинском городском округе (Московская область) 27 августа 36-летний уроженец Свердловской области прострелил плечо девятилетнему мальчику, игравшему в футбол. Ребенок получил сквозное ранение, стрелка задержали силовики. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«На футбольном поле на ул. Новое шоссе в районе поселка Дрожжино 9-летний мальчик получил сквозное ранение левого плечевого сустава. Личность злоумышленника установлена, это 36-летний уроженец Свердловской области», — следует из сообщения. Отмечается, что пострадавшему уже оказана вся необходимая помощь.
В ходе обыска в съемочной квартире свердловчанина обнаружены пули для пневматического оружия. На данный момент идет расследование, которое контролирует Видновская городская прокуратура.
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