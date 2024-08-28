Происшествия Свердловчанин прострелил плечо 9-летнему мальчику в Московской области. Фото 29 августа 2024 в 10:13 Размер текста - 17 + В квартире стрелка нашли пули для пневматического оружия (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ленинском городском округе (Московская область) 27 августа 36-летний уроженец Свердловской области прострелил плечо девятилетнему мальчику, игравшему в футбол. Ребенок получил сквозное ранение, стрелка задержали силовики. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «На футбольном поле на ул. Новое шоссе в районе поселка Дрожжино 9-летний мальчик получил сквозное ранение левого плечевого сустава. Личность злоумышленника установлена, это 36-летний уроженец Свердловской области», — следует из сообщения. Отмечается, что пострадавшему уже оказана вся необходимая помощь. В ходе обыска в съемочной квартире свердловчанина обнаружены пули для пневматического оружия. На данный момент идет расследование, которое контролирует Видновская городская прокуратура. Стрелка задержали Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ленинском городском округе (Московская область) 27 августа 36-летний уроженец Свердловской области прострелил плечо девятилетнему мальчику, игравшему в футбол. Ребенок получил сквозное ранение, стрелка задержали силовики. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «На футбольном поле на ул. Новое шоссе в районе поселка Дрожжино 9-летний мальчик получил сквозное ранение левого плечевого сустава. Личность злоумышленника установлена, это 36-летний уроженец Свердловской области», — следует из сообщения. Отмечается, что пострадавшему уже оказана вся необходимая помощь. В ходе обыска в съемочной квартире свердловчанина обнаружены пули для пневматического оружия. На данный момент идет расследование, которое контролирует Видновская городская прокуратура. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям