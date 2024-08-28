28 августа 2024

Свердловчанин прострелил плечо 9-летнему мальчику в Московской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
В квартире стрелка нашли пули для пневматического оружия (архивное фото) Фото:

В Ленинском городском округе (Московская область) 27 августа 36-летний уроженец Свердловской области прострелил плечо девятилетнему мальчику, игравшему в футбол. Ребенок получил сквозное ранение, стрелка задержали силовики. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«На футбольном поле на ул. Новое шоссе в районе поселка Дрожжино 9-летний мальчик получил сквозное ранение левого плечевого сустава. Личность злоумышленника установлена, это 36-летний уроженец Свердловской области», — следует из сообщения. Отмечается, что пострадавшему уже оказана вся необходимая помощь.

В ходе обыска в съемочной квартире свердловчанина обнаружены пули для пневматического оружия. На данный момент идет расследование, которое контролирует Видновская городская прокуратура.

Стрелка задержали
Стрелка задержали
Фото:

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В Ленинском городском округе (Московская область) 27 августа 36-летний уроженец Свердловской области прострелил плечо девятилетнему мальчику, игравшему в футбол. Ребенок получил сквозное ранение, стрелка задержали силовики. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «На футбольном поле на ул. Новое шоссе в районе поселка Дрожжино 9-летний мальчик получил сквозное ранение левого плечевого сустава. Личность злоумышленника установлена, это 36-летний уроженец Свердловской области», — следует из сообщения. Отмечается, что пострадавшему уже оказана вся необходимая помощь. В ходе обыска в съемочной квартире свердловчанина обнаружены пули для пневматического оружия. На данный момент идет расследование, которое контролирует Видновская городская прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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