Свердловчанин, обещавший снять порчу с женщин, попал в колонию

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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Уроженец Березовского осужден по двум статьям УК РФ Фото:

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 48-летнему уроженцу Березовского (Свердловская область), который называл себя «потомственным провидцем» и обворовывал женщин, обещая снять с них порчу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Чкаловский райсуд на основании доказательств, представленных гособвинителем, приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве.

Кроме краж, мужчина занимался незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта. По версии следствия, мошенник знакомился с женщинами в Сети и уверял, что имеет сверхспособности. По фотографиям собеседниц он убеждал их в том, что на них наложена порча. Затем он приходил к ним домой, чтобы провести обряд и избавить их от недуга.

После он отправлял жертв «смыть» негативную энергию в душе, а сам в это время воровал драгоценности и сбегал из квартиры. Суммарно ущерб составил 180 тысяч рублей.

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Суд в Екатеринбурге вынес приговор 48-летнему уроженцу Березовского (Свердловская область), который называл себя «потомственным провидцем» и обворовывал женщин, обещая снять с них порчу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Чкаловский райсуд на основании доказательств, представленных гособвинителем, приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве. Кроме краж, мужчина занимался незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта. По версии следствия, мошенник знакомился с женщинами в Сети и уверял, что имеет сверхспособности. По фотографиям собеседниц он убеждал их в том, что на них наложена порча. Затем он приходил к ним домой, чтобы провести обряд и избавить их от недуга. После он отправлял жертв «смыть» негативную энергию в душе, а сам в это время воровал драгоценности и сбегал из квартиры. Суммарно ущерб составил 180 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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