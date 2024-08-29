Свердловчанин, обещавший снять порчу с женщин, попал в колонию

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 48-летнему уроженцу Березовского (Свердловская область), который называл себя «потомственным провидцем» и обворовывал женщин, обещая снять с них порчу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«Чкаловский райсуд на основании доказательств, представленных гособвинителем, приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве.
Кроме краж, мужчина занимался незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта. По версии следствия, мошенник знакомился с женщинами в Сети и уверял, что имеет сверхспособности. По фотографиям собеседниц он убеждал их в том, что на них наложена порча. Затем он приходил к ним домой, чтобы провести обряд и избавить их от недуга.
После он отправлял жертв «смыть» негативную энергию в душе, а сам в это время воровал драгоценности и сбегал из квартиры. Суммарно ущерб составил 180 тысяч рублей.
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