Свердловчанин, обещавший снять порчу с женщин, попал в колонию

29 августа 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Уроженец Березовского осужден по двум статьям УК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд в Екатеринбурге вынес приговор 48-летнему уроженцу Березовского (Свердловская область), который называл себя «потомственным провидцем» и обворовывал женщин, обещая снять с них порчу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Чкаловский райсуд на основании доказательств, представленных гособвинителем, приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве. Кроме краж, мужчина занимался незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта. По версии следствия, мошенник знакомился с женщинами в Сети и уверял, что имеет сверхспособности. По фотографиям собеседниц он убеждал их в том, что на них наложена порча. Затем он приходил к ним домой, чтобы провести обряд и избавить их от недуга. После он отправлял жертв «смыть» негативную энергию в душе, а сам в это время воровал драгоценности и сбегал из квартиры. Суммарно ущерб составил 180 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 48-летнему уроженцу Березовского (Свердловская область), который называл себя «потомственным провидцем» и обворовывал женщин, обещая снять с них порчу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Чкаловский райсуд на основании доказательств, представленных гособвинителем, приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве. Кроме краж, мужчина занимался незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта. По версии следствия, мошенник знакомился с женщинами в Сети и уверял, что имеет сверхспособности. По фотографиям собеседниц он убеждал их в том, что на них наложена порча. Затем он приходил к ним домой, чтобы провести обряд и избавить их от недуга. После он отправлял жертв «смыть» негативную энергию в душе, а сам в это время воровал драгоценности и сбегал из квартиры. Суммарно ущерб составил 180 тысяч рублей.