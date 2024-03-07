В Екатеринбурге задержали мошенника-провидца, обманывавшего женщин

08 марта 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Пострадавшие женщины потеряли от десятков до нескольких сотен тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в серии похищений денег и ценностей у как минимум девяти одиноких женщин. Мошенник знакомился с пострадавшими на сайтах знакомств, после чего убеждал их провести «обряд очищения», забирая в процессе все деньги, сообщили в пресс-службе полиции города. «Будущих жертв жулик находил на сайтах знакомств. Фигурант целенаправленно выбирал одиноких дам бальзаковского возраста. Начинал с комплиментов и уверений в искренней симпатии… Замороченные дамы сами пускали афериста к себе домой. Далее происходил стандартный „обряд очищения“ от негатива и, как потом выяснялось, от ценностей. „Провидец“, всегда называвшийся разными именами, просил собрать в доме все деньги и золото и завернуть в красную тряпку», — говорится в группе УМВД Екатеринбурга в соцсети «ВКонтакте». Также мужчина заставил одну из пострадавших снять деньги с банковской карты. Мошенник требовал завернуть все ценное в старую деталь одежды, после чего ходил вокруг жертвы с горящей свечой. Отправив женщин «смыть остатки порчи», мужчина исчезал с собранным имуществом. Пострадавшие потеряли от десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Возбуждено несколько уголовных дел: статья 159 «Мошенничество» и статья 158 «Кража» УК РФ. Также у задержанного найдены запрещенные вещества, из-за чего он стал фигурантом дела по части 2 статьи 228 УК РФ «Хранение наркотических средств в крупном размере». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в серии похищений денег и ценностей у как минимум девяти одиноких женщин. Мошенник знакомился с пострадавшими на сайтах знакомств, после чего убеждал их провести «обряд очищения», забирая в процессе все деньги, сообщили в пресс-службе полиции города. «Будущих жертв жулик находил на сайтах знакомств. Фигурант целенаправленно выбирал одиноких дам бальзаковского возраста. Начинал с комплиментов и уверений в искренней симпатии… Замороченные дамы сами пускали афериста к себе домой. Далее происходил стандартный „обряд очищения“ от негатива и, как потом выяснялось, от ценностей. „Провидец“, всегда называвшийся разными именами, просил собрать в доме все деньги и золото и завернуть в красную тряпку», — говорится в группе УМВД Екатеринбурга в соцсети «ВКонтакте». Также мужчина заставил одну из пострадавших снять деньги с банковской карты. Мошенник требовал завернуть все ценное в старую деталь одежды, после чего ходил вокруг жертвы с горящей свечой. Отправив женщин «смыть остатки порчи», мужчина исчезал с собранным имуществом. Пострадавшие потеряли от десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Возбуждено несколько уголовных дел: статья 159 «Мошенничество» и статья 158 «Кража» УК РФ. Также у задержанного найдены запрещенные вещества, из-за чего он стал фигурантом дела по части 2 статьи 228 УК РФ «Хранение наркотических средств в крупном размере».