В Челябинской области при обороте 1,3 миллиона тонн зерновых нашли нарушения

В Челябинской области при обороте 1,3 млн тонн зерна за восемь месяцев Россельхознадзор выявил нарушения, прекратив действие 131 декларации о соответствии. Как 29 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, компании получили предупреждения.
«За восемь месяцев служба прекратила действие 131 декларации о соответствии на зерно. Установлены факты нахождения в обращении деклараций о соответствии на зерно урожая 2023 года, оформленных на основании недостоверных сведений», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.
В ходе проверок специалисты выявили, что некоторые участники рынка использовали для подтверждения качества зерна протоколы испытаний по устаревшим ГОСТам. Документы прекратили действие в 2016 и 2019 годах. Факты выявили в Октябрьском и Увельском районах. Оформленные декларации нарушили техрегламенты, касающиеся безопасности продукции.
Неверно оформленные документы касались различных культур. Седи наиболее крупных партий оказалось 150 тонн ржи, 300 тонн гороха, 1,8 тысячи тонн овса, 83,4 тысяч тонн ячменя, пять тысяч тонн льна, 30 тысяч тонн подсолнечника и 1,2 миллиона тонн пшеницы.
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