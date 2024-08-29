В ХМАО на реке Казым спрогнозировали опасное явление

Синоптики спрогнозировали опасное явление на реке Казым. В первой декаде сентября вода опустится ниже навигационных отметок, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
«В бассейне реки Казым достижение критериев опасного явления „межень“ ожидается в первой декаде сентября 2024 года. Ожидается снижение ниже проектных навигационных отметок», — говорится в сообщении.
Уровень воды в реке Казым опустится до 280 сантиметров. В Обь-Иртышском УГМС уточняют, опасное явление спрогнозировали из-за недостаточного количества выпавших осадков в бассейне реки.
В ХМАО навигационный период стартовал в мае. Первые пассажирские теплоходы в весеннем сезоне 2024 года запустили шестого числа.
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