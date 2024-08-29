29 августа 2024

В ХМАО на реке Казым спрогнозировали опасное явление

Уровень воды в реке Казым в ХМАО упадет ниже навигационных отметок в сентябре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В первой декаде сентября на реке Казым прогнозируется опасное явление - межень
В первой декаде сентября на реке Казым прогнозируется опасное явление - межень Фото:

Синоптики спрогнозировали опасное явление на реке Казым. В первой декаде сентября вода опустится ниже навигационных отметок, сообщили в Обь-Иртышском УГМС. 

«В бассейне реки Казым достижение критериев опасного явления „межень“ ожидается в первой декаде сентября 2024 года. Ожидается снижение ниже проектных навигационных отметок», — говорится в сообщении. 

Уровень воды в реке Казым опустится до 280 сантиметров. В Обь-Иртышском УГМС уточняют, опасное явление спрогнозировали из-за недостаточного количества выпавших осадков в бассейне реки.

В ХМАО навигационный период стартовал в мае. Первые пассажирские теплоходы в весеннем сезоне 2024 года запустили шестого числа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Синоптики спрогнозировали опасное явление на реке Казым. В первой декаде сентября вода опустится ниже навигационных отметок, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.  «В бассейне реки Казым достижение критериев опасного явления „межень“ ожидается в первой декаде сентября 2024 года. Ожидается снижение ниже проектных навигационных отметок», — говорится в сообщении.  Уровень воды в реке Казым опустится до 280 сантиметров. В Обь-Иртышском УГМС уточняют, опасное явление спрогнозировали из-за недостаточного количества выпавших осадков в бассейне реки. В ХМАО навигационный период стартовал в мае. Первые пассажирские теплоходы в весеннем сезоне 2024 года запустили шестого числа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...