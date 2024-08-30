Майор спецназа Барбашин подарил наборы к школе детям челябинских героев СВО. Фото

30 августа 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Артем Барбашин заявил о готовности помогать семьям челябинских бойцов СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Майор спецназа, обладатель двух орденов Мужества Артем Барбашин из Челябинска подарил детям участников СВО школьные наборы. Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», которым он руководит, организовал праздники в четырех районах региона, сообщил 30 августа URA.RU офицер. «Государство оказывает различную поддержку семьям участников СВО, а в Челябинской области свою работу ведут десятки благотворительных фондов. Все же жители отдаленных районов чувствуют меньше внимания от общественных организаций. Мы подготовили несколько сотен подарков для детей наших боевых братьев из Карталов, Бредов, Кизила и Варны», — заявил Барбашин. В рамках акции, приуроченной ко Дню знаний, ученикам начальных классов и их родителям были вручены подарки, которые помогут детям в учебе. Событие стало частью программы поддержки, направленной на укрепление связи между обществом и семьями военнослужащих. Фонд поставил перед собой задачи не только порадовать детей, но и лично познакомиться с близкими героев, а также заявить о готовности помогать в случае возникновения у них проблем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Майор спецназа, обладатель двух орденов Мужества Артем Барбашин из Челябинска подарил детям участников СВО школьные наборы. Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», которым он руководит, организовал праздники в четырех районах региона, сообщил 30 августа URA.RU офицер. «Государство оказывает различную поддержку семьям участников СВО, а в Челябинской области свою работу ведут десятки благотворительных фондов. Все же жители отдаленных районов чувствуют меньше внимания от общественных организаций. Мы подготовили несколько сотен подарков для детей наших боевых братьев из Карталов, Бредов, Кизила и Варны», — заявил Барбашин. В рамках акции, приуроченной ко Дню знаний, ученикам начальных классов и их родителям были вручены подарки, которые помогут детям в учебе. Событие стало частью программы поддержки, направленной на укрепление связи между обществом и семьями военнослужащих. Фонд поставил перед собой задачи не только порадовать детей, но и лично познакомиться с близкими героев, а также заявить о готовности помогать в случае возникновения у них проблем.