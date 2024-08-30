Сколько стоит съемное жилье возле ведущих вузов Челябинска

В Челябинске в августе сильно подорожало съемное жилье возле ведущих вузов
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , юургу
Стоимость самой дешевой арендной комнаты в городе составляет 12 тысяч рублей в месяц Фото:

В Челябинске арендное жилье возле ведущих вузов Челябинска в среднем стоит от 12 до 28 тысяч рублей. Об этом рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Жилье съемное около вузов в этом месяце сильно подорожало. Самая дешевая комната 12 тысяч рублей. Однокомнатная хрущевка от 20 тысяч рублей. За студию со спальней (евростандарт) арендаторы просят уже от 28 тысяч рублей. Плюс к этом еще необходимо оплачивать коммунальные услуги и внести залог», — отметила Шатрукова.

Как отметила Шатрукова, повышение стоимости жилья около вузов произошло из-за ажиотажного спроса студентов на подобное жилье. Не все родители могут приобрести для своих детей, поступивших в учебные заведения города, жилье в связи с ростом цен и отменой льготной ипотеки на новостройки под 8%. Между тем мест в общежитии на всех не хватает и предоставляют их далеко не всем студентам.

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В Челябинске арендное жилье возле ведущих вузов Челябинска в среднем стоит от 12 до 28 тысяч рублей. Об этом рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Жилье съемное около вузов в этом месяце сильно подорожало. Самая дешевая комната 12 тысяч рублей. Однокомнатная хрущевка от 20 тысяч рублей. За студию со спальней (евростандарт) арендаторы просят уже от 28 тысяч рублей. Плюс к этом еще необходимо оплачивать коммунальные услуги и внести залог», — отметила Шатрукова. Как отметила Шатрукова, повышение стоимости жилья около вузов произошло из-за ажиотажного спроса студентов на подобное жилье. Не все родители могут приобрести для своих детей, поступивших в учебные заведения города, жилье в связи с ростом цен и отменой льготной ипотеки на новостройки под 8%. Между тем мест в общежитии на всех не хватает и предоставляют их далеко не всем студентам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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