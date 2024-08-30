Сколько стоит съемное жилье возле ведущих вузов Челябинска

В Челябинске арендное жилье возле ведущих вузов Челябинска в среднем стоит от 12 до 28 тысяч рублей. Об этом рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«Жилье съемное около вузов в этом месяце сильно подорожало. Самая дешевая комната 12 тысяч рублей. Однокомнатная хрущевка от 20 тысяч рублей. За студию со спальней (евростандарт) арендаторы просят уже от 28 тысяч рублей. Плюс к этом еще необходимо оплачивать коммунальные услуги и внести залог», — отметила Шатрукова.
Как отметила Шатрукова, повышение стоимости жилья около вузов произошло из-за ажиотажного спроса студентов на подобное жилье. Не все родители могут приобрести для своих детей, поступивших в учебные заведения города, жилье в связи с ростом цен и отменой льготной ипотеки на новостройки под 8%. Между тем мест в общежитии на всех не хватает и предоставляют их далеко не всем студентам.
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