Врач раскрыла, почему похудение может быть опасно

Эндокринолог Табеева: резкое снижение веса вызывает стресс в организме

31 августа 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Резкие ограничения в питании могут привести к проблемам со здоровьем, заявила Табеева Фото: Денис Моргунов © URA.RU Резкое снижение веса вызывает стресс в организме и может привести к различным проблемам со здоровьем. Об этом заявила врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Камиля Табеева. Она отметила, что сильные ограничения в питании у женщин могут привести к сбоям в менструальном цикле. «Резкое снижение веса — это стресс для организма, он провоцирует выброс кортизола и недостаток витаминов и микроэлементов. У женщин снижение веса может стать причиной нарушений менструального цикла, особенно при выраженном дефиците полиненасыщенных жирных кислот и витамина D», — передает « Лента.ру » слова специалиста. Табеева также добавила, что ограничения в питании и редкие приемы пищи могут спровоцировать обострения желудочно-кишечных заболеваний и появление камней в желчном пузыре. По ее словам, остерегаться диет стоит во время беременности, кормления, в период острых стадий или обострений хронических заболеваний. Табеева также отметила, что кетодиета (питание с низким количеством углеводов и повышенной долей жиров и белков) может спровоцировать ухудшения самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарный диабетом первого типа и при сахарном диабете второго типа. В том числе, исключить диеты она посоветовала пожилым людям с остеопорозом, так как они могут усилить снижение мышечной массы и привести к остеопоротическим переломам. Ранее в университете Вирджинии в Шарлоттсвилле (США) провели исследование, показывающее, что диета, в рацион которой входят жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза. Уточняется, что около половины участников исследования почувствовали ослабление таких симптомов, как нарушение чувствительности кожи, онемение и головная боль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Резкое снижение веса вызывает стресс в организме и может привести к различным проблемам со здоровьем. Об этом заявила врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Камиля Табеева. Она отметила, что сильные ограничения в питании у женщин могут привести к сбоям в менструальном цикле. «Резкое снижение веса — это стресс для организма, он провоцирует выброс кортизола и недостаток витаминов и микроэлементов. У женщин снижение веса может стать причиной нарушений менструального цикла, особенно при выраженном дефиците полиненасыщенных жирных кислот и витамина D», — передает «Лента.ру» слова специалиста. Табеева также добавила, что ограничения в питании и редкие приемы пищи могут спровоцировать обострения желудочно-кишечных заболеваний и появление камней в желчном пузыре. По ее словам, остерегаться диет стоит во время беременности, кормления, в период острых стадий или обострений хронических заболеваний. Табеева также отметила, что кетодиета (питание с низким количеством углеводов и повышенной долей жиров и белков) может спровоцировать ухудшения самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарный диабетом первого типа и при сахарном диабете второго типа. В том числе, исключить диеты она посоветовала пожилым людям с остеопорозом, так как они могут усилить снижение мышечной массы и привести к остеопоротическим переломам. Ранее в университете Вирджинии в Шарлоттсвилле (США) провели исследование, показывающее, что диета, в рацион которой входят жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза. Уточняется, что около половины участников исследования почувствовали ослабление таких симптомов, как нарушение чувствительности кожи, онемение и головная боль.