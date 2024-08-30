30 августа 2024

В Екатеринбурге задержан сотрудник завода, выпускающего «Байкалы»

© Служба новостей «URA.RU»
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По подозрению в мошенничестве задержан мастер Уральского завода гражданской авиации
По подозрению в мошенничестве задержан мастер Уральского завода гражданской авиации Фото:

В Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). В операции участвовали сотрудники УФСБ рассказал URA.RU информированный источник.

«Мастер одного из участков дивизиона „Двигатели“ в конце 2022-го и начале 2023 года украл крупную сумму. Вычислила его служба безопасности завода», — поделился собеседник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

УЗГА — одно из стратегически важных для страны предприятий, к нему приковано особое внимание федеральных чиновников. Завод производит региональные самолеты «Ладога» и «Байкал». «Байкалы» должны заменить советские лайнеры АН-2, которые на данный момент считаются технически устаревшими.

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В Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). В операции участвовали сотрудники УФСБ рассказал URA.RU информированный источник. «Мастер одного из участков дивизиона „Двигатели“ в конце 2022-го и начале 2023 года украл крупную сумму. Вычислила его служба безопасности завода», — поделился собеседник. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. УЗГА — одно из стратегически важных для страны предприятий, к нему приковано особое внимание федеральных чиновников. Завод производит региональные самолеты «Ладога» и «Байкал». «Байкалы» должны заменить советские лайнеры АН-2, которые на данный момент считаются технически устаревшими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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