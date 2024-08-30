В Екатеринбурге задержан сотрудник завода, выпускающего «Байкалы»

В Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). В операции участвовали сотрудники УФСБ рассказал URA.RU информированный источник.
«Мастер одного из участков дивизиона „Двигатели“ в конце 2022-го и начале 2023 года украл крупную сумму. Вычислила его служба безопасности завода», — поделился собеседник.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.
УЗГА — одно из стратегически важных для страны предприятий, к нему приковано особое внимание федеральных чиновников. Завод производит региональные самолеты «Ладога» и «Байкал». «Байкалы» должны заменить советские лайнеры АН-2, которые на данный момент считаются технически устаревшими.
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