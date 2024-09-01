В Кремле рассказали, как Путин отреагировал на заявление Байдена, что он «убийца»

Песков: Путин не позволяет себе называть коллег «убийцами» как Байден
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Байден назвал российского лидера диктатором и "убийцей", Путин себе такого никогда не позволит, заявил Песков
Байден назвал российского лидера диктатором и "убийцей", Путин себе такого никогда не позволит, заявил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не позволяет себе хамства по отношению к своим коллегам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российский лидер придерживается высоких стандартов дипломатической этики и избегает использования провокационного языка в адрес лидеров других стран, чем не гнушается например американский лидер, называя Путина «убийцей».

«Вы знаете, президент Путин, он всегда крайне аккуратен в своих высказываниях о своих коллегах, никогда себе не позволяет не то что хамства, невежливости в отношении глав других государств и, конечно, для него непостижимо, когда глава других государств, тем более глава Соединенных Штатов Америки использует вот в своем лексиконе такие слова, говоря о его коллеге», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Беседа опубликована в telegram-канале журналиста. 

Пресс-секретарь президента признался, что сначала не поверил в то, что американский лидер назвал Путина «убийцей» и даже пересмотрел интервью на английском языке, думая об ошибке перевода. Он отметил, что Байден является частью американского политического истеблишмента, который традиционно склонен к примитивизму в мировых делах и попытках диктовать другим странам, как жить и действовать.

Год назад президент США Джо Байден грубо выразился в отношении президента Путина, назвал его «убийцей». Позже он также окрестил российского лидера «военным преступником» и «кровавым диктатором и чистейшим головорезом».

Песков отмечал, что данные заявления президента США о Владимире Путине являются «личными оскорблениями». Он связал агрессивную риторику Байдена с его утомляемостью и забывчивостью.

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Президент России Владимир Путин не позволяет себе хамства по отношению к своим коллегам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российский лидер придерживается высоких стандартов дипломатической этики и избегает использования провокационного языка в адрес лидеров других стран, чем не гнушается например американский лидер, называя Путина «убийцей». «Вы знаете, президент Путин, он всегда крайне аккуратен в своих высказываниях о своих коллегах, никогда себе не позволяет не то что хамства, невежливости в отношении глав других государств и, конечно, для него непостижимо, когда глава других государств, тем более глава Соединенных Штатов Америки использует вот в своем лексиконе такие слова, говоря о его коллеге», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Беседа опубликована в telegram-канале журналиста.  Пресс-секретарь президента признался, что сначала не поверил в то, что американский лидер назвал Путина «убийцей» и даже пересмотрел интервью на английском языке, думая об ошибке перевода. Он отметил, что Байден является частью американского политического истеблишмента, который традиционно склонен к примитивизму в мировых делах и попытках диктовать другим странам, как жить и действовать. Год назад президент США Джо Байден грубо выразился в отношении президента Путина, назвал его «убийцей». Позже он также окрестил российского лидера «военным преступником» и «кровавым диктатором и чистейшим головорезом». Песков отмечал, что данные заявления президента США о Владимире Путине являются «личными оскорблениями». Он связал агрессивную риторику Байдена с его утомляемостью и забывчивостью.
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