В Кремле рассказали, как Путин отреагировал на заявление Байдена, что он «убийца»

Президент России Владимир Путин не позволяет себе хамства по отношению к своим коллегам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российский лидер придерживается высоких стандартов дипломатической этики и избегает использования провокационного языка в адрес лидеров других стран, чем не гнушается например американский лидер, называя Путина «убийцей».
«Вы знаете, президент Путин, он всегда крайне аккуратен в своих высказываниях о своих коллегах, никогда себе не позволяет не то что хамства, невежливости в отношении глав других государств и, конечно, для него непостижимо, когда глава других государств, тем более глава Соединенных Штатов Америки использует вот в своем лексиконе такие слова, говоря о его коллеге», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Беседа опубликована в telegram-канале журналиста.
Пресс-секретарь президента признался, что сначала не поверил в то, что американский лидер назвал Путина «убийцей» и даже пересмотрел интервью на английском языке, думая об ошибке перевода. Он отметил, что Байден является частью американского политического истеблишмента, который традиционно склонен к примитивизму в мировых делах и попытках диктовать другим странам, как жить и действовать.
Год назад президент США Джо Байден грубо выразился в отношении президента Путина, назвал его «убийцей». Позже он также окрестил российского лидера «военным преступником» и «кровавым диктатором и чистейшим головорезом».
Песков отмечал, что данные заявления президента США о Владимире Путине являются «личными оскорблениями». Он связал агрессивную риторику Байдена с его утомляемостью и забывчивостью.
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