В Златоусте женщина задушила мужа и сдалась полиции

02 сентября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В отношении женщины возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) женщина задушила мужа, после чего сдалась полиции. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Женщина позвонила в полицию и сообщила о содеянном. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Она находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник. По данным URA.RU пара долгое время жила в браке. Убийство было совершено в ходе семейной ссоры. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) женщина задушила мужа, после чего сдалась полиции. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Женщина позвонила в полицию и сообщила о содеянном. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Она находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник. По данным URA.RU пара долгое время жила в браке. Убийство было совершено в ходе семейной ссоры. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.