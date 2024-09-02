В Златоусте женщина задушила мужа и сдалась полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, приговор, арест, тюрьма, следствие, наказание, преступление, уголовный кодекс, браслеты, правосудие, суд, мера пресечения, наручники, силовики
В отношении женщины возбуждено уголовное дело Фото:

В Златоусте (Челябинская область) женщина задушила мужа, после чего сдалась полиции. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Женщина позвонила в полицию и сообщила о содеянном. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Она находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник.

По данным URA.RU пара долгое время жила в браке. Убийство было совершено в ходе семейной ссоры.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) женщина задушила мужа, после чего сдалась полиции. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Женщина позвонила в полицию и сообщила о содеянном. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Она находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник. По данным URA.RU пара долгое время жила в браке. Убийство было совершено в ходе семейной ссоры. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...