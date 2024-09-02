В Златоусте женщина задушила мужа и сдалась полиции

В отношении женщины возбуждено уголовное дело
В Златоусте (Челябинская область) женщина задушила мужа, после чего сдалась полиции. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Женщина позвонила в полицию и сообщила о содеянном. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Она находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник.
По данным URA.RU пара долгое время жила в браке. Убийство было совершено в ходе семейной ссоры.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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