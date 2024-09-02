02 сентября 2024

В Екатеринбурге встало движение трамваев из-за ДТП с иномарками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное трамвайное депо и учебный центр ТТУ. Екатеринбург, тту, водитель трамвая, трамвай, татра т3, трамвайно троллейбусное управление
Машины перекрыли проезд для трамваев в обе стороны Фото:

В Екатеринбурге на Новой Сортировке утром 3 сентября выстроилась огромная пробка из трамваев. На путях столкнулись две иномарки, заблокировавшие проезд, рассказал очевидец.

«ДТП на перекрестке улица Техническая — Теплоходный проезд. Столкнулись две легковушки. Движение трамваев перекрыто в оба направления», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что в аварии никто не пострадал.

Машины заблокировали проезд для трамваев
Машины заблокировали проезд для трамваев
Фото:

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В Екатеринбурге на Новой Сортировке утром 3 сентября выстроилась огромная пробка из трамваев. На путях столкнулись две иномарки, заблокировавшие проезд, рассказал очевидец. «ДТП на перекрестке улица Техническая — Теплоходный проезд. Столкнулись две легковушки. Движение трамваев перекрыто в оба направления», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что в аварии никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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