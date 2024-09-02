Происшествия ДТП В Екатеринбурге встало движение трамваев из-за ДТП с иномарками. Фото 03 сентября 2024 в 11:07 Размер текста - 17 + Машины перекрыли проезд для трамваев в обе стороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на Новой Сортировке утром 3 сентября выстроилась огромная пробка из трамваев. На путях столкнулись две иномарки, заблокировавшие проезд, рассказал очевидец. «ДТП на перекрестке улица Техническая — Теплоходный проезд. Столкнулись две легковушки. Движение трамваев перекрыто в оба направления», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что в аварии никто не пострадал. Машины заблокировали проезд для трамваев telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на Новой Сортировке утром 3 сентября выстроилась огромная пробка из трамваев. На путях столкнулись две иномарки, заблокировавшие проезд, рассказал очевидец. «ДТП на перекрестке улица Техническая — Теплоходный проезд. Столкнулись две легковушки. Движение трамваев перекрыто в оба направления», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что в аварии никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям