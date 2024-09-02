Машины перекрыли проезд для трамваев в обе стороны
В Екатеринбурге на Новой Сортировке утром 3 сентября выстроилась огромная пробка из трамваев. На путях столкнулись две иномарки, заблокировавшие проезд, рассказал очевидец.
«ДТП на перекрестке улица Техническая — Теплоходный проезд. Столкнулись две легковушки. Движение трамваев перекрыто в оба направления», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что в аварии никто не пострадал.
Машины заблокировали проезд для трамваев
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