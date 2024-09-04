Новая владелица квартиры Долиной через суд лишает певицу права владения жильем

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Курчатов-фест. Челябинск, долина лариса, курчатов-фест
Поступил иск о прекращении права пользования квартирой Ларисы Долиной Фото:

Новая владелица пятикомнатной квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье подала в Хамовнический райсуд Москвы иск о прекращении права пользования имуществом артистки, ее дочери и внучки. Информацию сообщили в суде общей юрисдикции Москвы.

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«В Хамовнический районный суд города Москвы подан иск Полины Лурье, требующей прекращения права пользования жилым помещением, выселения, снятия с регистрационного учета Ларисы Долиной, ее дочери и внучки», — сообщили в суде. Иск принят к производству. Подготовка к заседанию по делу назначена на 13 сентября.

Ранее мошенники обманули российскую Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Кроме того, она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. Новой владелицей жилья стала мать-одиночка Полина Лурье. Долина подала иск с требованием признать сделку по продаже своей квартиры недействительной. Если певица выиграет суд, ей придется вернуть Лурье 112 млн рублей. Сама женщина утверждает, что приобрела квартиру Долиной законно. Она подала встречный иск.

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Новая владелица пятикомнатной квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье подала в Хамовнический райсуд Москвы иск о прекращении права пользования имуществом артистки, ее дочери и внучки. Информацию сообщили в суде общей юрисдикции Москвы. «В Хамовнический районный суд города Москвы подан иск Полины Лурье, требующей прекращения права пользования жилым помещением, выселения, снятия с регистрационного учета Ларисы Долиной, ее дочери и внучки», — сообщили в суде. Иск принят к производству. Подготовка к заседанию по делу назначена на 13 сентября. Ранее мошенники обманули российскую Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Кроме того, она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. Новой владелицей жилья стала мать-одиночка Полина Лурье. Долина подала иск с требованием признать сделку по продаже своей квартиры недействительной. Если певица выиграет суд, ей придется вернуть Лурье 112 млн рублей. Сама женщина утверждает, что приобрела квартиру Долиной законно. Она подала встречный иск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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