В отдаленной челябинской деревне установят первые вышки сотовой связи

В деревне Глазуновка Уйского района Челябинской области установят вышки сотовой связи. Отдаленная деревня уже три недели находится без контакта с окружающим миром, сообщают жители района.
«В деревне Глазуновка уже три недели нет сотовой связи. Созвониться с родственниками невозможно, связи нет вообще никакой. В деревне проживает много пенсионеров, если им понадобиться вызвать скорую, они не смогут этого сделать», — сообщает родственница жителя деревни Эливира А.
По данным пресс-службы регионального минцифры, деревня Глазуновка действительно находится в зоне неустойчивой сотовой связи. Здесь планируется установить вышки по программе предоставления субсидий операторам связи.
«По нашим данным деревня Глазуновка находится в зоне неустойчивой сотовой связи. Также она находится в программе на региональную субсидию для операторов связи», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе минцифры попросили уточнить, с каким оператором связи возникают особые трудности. В ведомстве пообещали проработать этот вопрос.
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