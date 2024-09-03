Общество В отдаленной челябинской деревне установят первые вышки сотовой связи 04 сентября 2024 в 12:17 Размер текста - 17 + Подобные вышки установят для устойчивой мобильной связи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В деревне Глазуновка Уйского района Челябинской области установят вышки сотовой связи. Отдаленная деревня уже три недели находится без контакта с окружающим миром, сообщают жители района. «В деревне Глазуновка уже три недели нет сотовой связи. Созвониться с родственниками невозможно, связи нет вообще никакой. В деревне проживает много пенсионеров, если им понадобиться вызвать скорую, они не смогут этого сделать», — сообщает родственница жителя деревни Эливира А. По данным пресс-службы регионального минцифры, деревня Глазуновка действительно находится в зоне неустойчивой сотовой связи. Здесь планируется установить вышки по программе предоставления субсидий операторам связи. «По нашим данным деревня Глазуновка находится в зоне неустойчивой сотовой связи. Также она находится в программе на региональную субсидию для операторов связи», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минцифры попросили уточнить, с каким оператором связи возникают особые трудности. В ведомстве пообещали проработать этот вопрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В деревне Глазуновка Уйского района Челябинской области установят вышки сотовой связи. Отдаленная деревня уже три недели находится без контакта с окружающим миром, сообщают жители района. «В деревне Глазуновка уже три недели нет сотовой связи. Созвониться с родственниками невозможно, связи нет вообще никакой. В деревне проживает много пенсионеров, если им понадобиться вызвать скорую, они не смогут этого сделать», — сообщает родственница жителя деревни Эливира А. По данным пресс-службы регионального минцифры, деревня Глазуновка действительно находится в зоне неустойчивой сотовой связи. Здесь планируется установить вышки по программе предоставления субсидий операторам связи. «По нашим данным деревня Глазуновка находится в зоне неустойчивой сотовой связи. Также она находится в программе на региональную субсидию для операторов связи», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минцифры попросили уточнить, с каким оператором связи возникают особые трудности. В ведомстве пообещали проработать этот вопрос. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям