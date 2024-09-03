03 сентября 2024

В отдаленной челябинской деревне установят первые вышки сотовой связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Вышка Теле2. Челябинск, сотовая связь, вышка мобильной связи, антенны сотовой связи, вышка теле2
Подобные вышки установят для устойчивой мобильной связи Фото:

В деревне Глазуновка Уйского района Челябинской области установят вышки сотовой связи. Отдаленная деревня уже три недели находится без контакта с окружающим миром, сообщают жители района.

«В деревне Глазуновка уже три недели нет сотовой связи. Созвониться с родственниками невозможно, связи нет вообще никакой. В деревне проживает много пенсионеров, если им понадобиться вызвать скорую, они не смогут этого сделать», — сообщает родственница жителя деревни Эливира А.

По данным пресс-службы регионального минцифры, деревня Глазуновка действительно находится в зоне неустойчивой сотовой связи. Здесь планируется установить вышки по программе предоставления субсидий операторам связи.

«По нашим данным деревня Глазуновка находится в зоне неустойчивой сотовой связи. Также она находится в программе на региональную субсидию для операторов связи», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе минцифры попросили уточнить, с каким оператором связи возникают особые трудности. В ведомстве пообещали проработать этот вопрос.

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В деревне Глазуновка Уйского района Челябинской области установят вышки сотовой связи. Отдаленная деревня уже три недели находится без контакта с окружающим миром, сообщают жители района. «В деревне Глазуновка уже три недели нет сотовой связи. Созвониться с родственниками невозможно, связи нет вообще никакой. В деревне проживает много пенсионеров, если им понадобиться вызвать скорую, они не смогут этого сделать», — сообщает родственница жителя деревни Эливира А. По данным пресс-службы регионального минцифры, деревня Глазуновка действительно находится в зоне неустойчивой сотовой связи. Здесь планируется установить вышки по программе предоставления субсидий операторам связи. «По нашим данным деревня Глазуновка находится в зоне неустойчивой сотовой связи. Также она находится в программе на региональную субсидию для операторов связи», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минцифры попросили уточнить, с каким оператором связи возникают особые трудности. В ведомстве пообещали проработать этот вопрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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