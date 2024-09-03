03 сентября 2024

В Екатеринбурге готовятся открыть станции метро после падения девушки на рельсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский метрополитен. Екатеринбург, общественный транспорт, метро, метрополитен, прибытие поезда, геологическая станция, пассажир
Девушка упала на пути на станции «Уральская» Фото:

Движение на станциях екатеринбургского метро, где на рельсы упал человек, скоро будет восстановлено. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбургский метрополитен».

«По техническим причинам в метрополитене организовано движение от станции „Ботаническая“ до станции „Площадь 1905 года“. Движение будет полностью восстановлено через 30 минут», — говорится в посте.

По неизвестной причине женщина упала на пути на станции «Уральская». Движение поездов временно остановили, несколько станций закрыли. Известно, что пассажирка жива.

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Движение на станциях екатеринбургского метро, где на рельсы упал человек, скоро будет восстановлено. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбургский метрополитен». «По техническим причинам в метрополитене организовано движение от станции „Ботаническая“ до станции „Площадь 1905 года“. Движение будет полностью восстановлено через 30 минут», — говорится в посте. По неизвестной причине женщина упала на пути на станции «Уральская». Движение поездов временно остановили, несколько станций закрыли. Известно, что пассажирка жива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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