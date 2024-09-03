В Екатеринбурге готовятся открыть станции метро после падения девушки на рельсы

04 сентября 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Девушка упала на пути на станции «Уральская» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Движение на станциях екатеринбургского метро, где на рельсы упал человек, скоро будет восстановлено. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбургский метрополитен». «По техническим причинам в метрополитене организовано движение от станции „Ботаническая“ до станции „Площадь 1905 года“. Движение будет полностью восстановлено через 30 минут», — говорится в посте. По неизвестной причине женщина упала на пути на станции «Уральская». Движение поездов временно остановили, несколько станций закрыли. Известно, что пассажирка жива. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение на станциях екатеринбургского метро, где на рельсы упал человек, скоро будет восстановлено. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбургский метрополитен». «По техническим причинам в метрополитене организовано движение от станции „Ботаническая“ до станции „Площадь 1905 года“. Движение будет полностью восстановлено через 30 минут», — говорится в посте. По неизвестной причине женщина упала на пути на станции «Уральская». Движение поездов временно остановили, несколько станций закрыли. Известно, что пассажирка жива.