В Екатеринбурге готовятся открыть станции метро после падения девушки на рельсы

Девушка упала на пути на станции «Уральская»
Движение на станциях екатеринбургского метро, где на рельсы упал человек, скоро будет восстановлено. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбургский метрополитен».
«По техническим причинам в метрополитене организовано движение от станции „Ботаническая“ до станции „Площадь 1905 года“. Движение будет полностью восстановлено через 30 минут», — говорится в посте.
По неизвестной причине женщина упала на пути на станции «Уральская». Движение поездов временно остановили, несколько станций закрыли. Известно, что пассажирка жива.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!