03 сентября 2024

Что известно о женщине, упавшей на рельсы метро в Екатеринбурге. Фото

У женщины, упавшей на рельсы метро в Екатеринбурге, двое детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Метрополитен. Екатеринбург, станция проспект космонавтов, метро
Пассажирку удалось спасти Фото:

В Екатеринбурге на станции метро на рельсы упала женщина, которая осталась жива. Движение поездов было остановлено, пострадавшую на скорой увезли в больницу. Все, что известно о происшествии к данному часу, — в заметке URA.RU.

Пассажирка упала на пути на станции метро «Уральская» около 12 часов дня. Подходивший к платформе поезд успел вовремя затормозить, и женщина осталась жива. На место были вызваны экстренные службы.

Было остановлено движение на станциях «Проспект Космонавтов», «Уральская», «Площадь 1905 года», «Динамо», и «Уралмаш». На дверях появились объявления о закрытии, людей не пускали внутрь.

Женщине помогли подняться на платформу, из метро ее вывели сотрудники скорой помощи. Со слов очевидцев, ее одежда была в крови, но пострадавшая шла сама. Свое лицо она скрывала под капюшоном.

Известно, что ей 37 лет, зовут Марина М., у нее есть двое детей и муж. По сообщению источника агентства, женщина не местная, а из города Бийск Алтайского края. Тем не менее, по предварительной информации, работает она в Екатеринбурге в бутике одежды.

Как сообщили в мэрии, женщина сама прыгнула под прибывающий поезд. Это доказывает видео с камер наблюдения, которое уже осмотрел дежурный по станции. Что толкнуло ее на такой поступок, неизвестно. Пострадавшую отвезли в больницу, где ей оказывают помощь врачи и психологи.

Движение на станциях оперативно было восстановлено. Сейчас все работает в штатном режиме.

Женщина осталась жива
Женщина осталась жива
Фото:
Женщина скрывала лицо под капюшоном
Женщина скрывала лицо под капюшоном
Фото:
Ее на скорой увезли в больницу
Ее на скорой увезли в больницу
Фото:
Движение на станциях быстро восстановили
Движение на станциях быстро восстановили
Фото:

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В Екатеринбурге на станции метро на рельсы упала женщина, которая осталась жива. Движение поездов было остановлено, пострадавшую на скорой увезли в больницу. Все, что известно о происшествии к данному часу, — в заметке URA.RU. Пассажирка упала на пути на станции метро «Уральская» около 12 часов дня. Подходивший к платформе поезд успел вовремя затормозить, и женщина осталась жива. На место были вызваны экстренные службы. Было остановлено движение на станциях «Проспект Космонавтов», «Уральская», «Площадь 1905 года», «Динамо», и «Уралмаш». На дверях появились объявления о закрытии, людей не пускали внутрь. Женщине помогли подняться на платформу, из метро ее вывели сотрудники скорой помощи. Со слов очевидцев, ее одежда была в крови, но пострадавшая шла сама. Свое лицо она скрывала под капюшоном. Известно, что ей 37 лет, зовут Марина М., у нее есть двое детей и муж. По сообщению источника агентства, женщина не местная, а из города Бийск Алтайского края. Тем не менее, по предварительной информации, работает она в Екатеринбурге в бутике одежды. Как сообщили в мэрии, женщина сама прыгнула под прибывающий поезд. Это доказывает видео с камер наблюдения, которое уже осмотрел дежурный по станции. Что толкнуло ее на такой поступок, неизвестно. Пострадавшую отвезли в больницу, где ей оказывают помощь врачи и психологи. Движение на станциях оперативно было восстановлено. Сейчас все работает в штатном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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