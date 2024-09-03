У женщины, упавшей на рельсы метро в Екатеринбурге, двое детей

Пассажирку удалось спасти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге на станции метро на рельсы упала женщина, которая осталась жива. Движение поездов было остановлено, пострадавшую на скорой увезли в больницу. Все, что известно о происшествии к данному часу, — в заметке URA.RU.

Пассажирка упала на пути на станции метро «Уральская» около 12 часов дня. Подходивший к платформе поезд успел вовремя затормозить, и женщина осталась жива. На место были вызваны экстренные службы.

Было остановлено движение на станциях «Проспект Космонавтов», «Уральская», «Площадь 1905 года», «Динамо», и «Уралмаш». На дверях появились объявления о закрытии, людей не пускали внутрь.

Женщине помогли подняться на платформу, из метро ее вывели сотрудники скорой помощи. Со слов очевидцев, ее одежда была в крови, но пострадавшая шла сама. Свое лицо она скрывала под капюшоном.

Известно, что ей 37 лет, зовут Марина М., у нее есть двое детей и муж. По сообщению источника агентства, женщина не местная, а из города Бийск Алтайского края. Тем не менее, по предварительной информации, работает она в Екатеринбурге в бутике одежды.



Как сообщили в мэрии, женщина сама прыгнула под прибывающий поезд. Это доказывает видео с камер наблюдения, которое уже осмотрел дежурный по станции. Что толкнуло ее на такой поступок, неизвестно. Пострадавшую отвезли в больницу, где ей оказывают помощь врачи и психологи.

Движение на станциях оперативно было восстановлено. Сейчас все работает в штатном режиме.

Женщина осталась жива Фото: соцсети

Женщина скрывала лицо под капюшоном Фото: URA.RU

Ее на скорой увезли в больницу Фото: URA.RU

Движение на станциях быстро восстановили Фото: URA.RU