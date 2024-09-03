03 сентября 2024

Инвестора из Челябинска Кабулова пытались линчевать на Бали за попытку угона

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время ЧМ. Екатеринбург, темные очки, police, французская полиция
Полиция Бали задержала челябинского инвестора Фото:

Инвестора из Челябинска Михаила Кабулова чуть не линчевали на Бали. Так местные жители вступились за водителя такси, перевозившего челябинца. Предварительно, пассажир, угрожая ножом, пытался угнать автомобиль.

«До переезда Кабулов жил и работал в Челябинске — у мужчины был свой бизнес по продаже пивных кегов в Интернете. В 2022 году он перебрался на Бали, закрыв в РФ весь бизнес», — выяснил telegram-канал SHOT.

По информации индонезийских СМИ, при задержании Кабулов оказывал сопротивление. При этом местные жители пытались забить его палками и камнями. Сейчас мужчина в отделе полиции. У него взяли анализы на предмет содержания в крови запрещенных веществ.

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Инвестора из Челябинска Михаила Кабулова чуть не линчевали на Бали. Так местные жители вступились за водителя такси, перевозившего челябинца. Предварительно, пассажир, угрожая ножом, пытался угнать автомобиль. «До переезда Кабулов жил и работал в Челябинске — у мужчины был свой бизнес по продаже пивных кегов в Интернете. В 2022 году он перебрался на Бали, закрыв в РФ весь бизнес», — выяснил telegram-канал SHOT. По информации индонезийских СМИ, при задержании Кабулов оказывал сопротивление. При этом местные жители пытались забить его палками и камнями. Сейчас мужчина в отделе полиции. У него взяли анализы на предмет содержания в крови запрещенных веществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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