Инвестора из Челябинска Кабулова пытались линчевать на Бали за попытку угона

04 сентября 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Полиция Бали задержала челябинского инвестора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Инвестора из Челябинска Михаила Кабулова чуть не линчевали на Бали. Так местные жители вступились за водителя такси, перевозившего челябинца. Предварительно, пассажир, угрожая ножом, пытался угнать автомобиль. «До переезда Кабулов жил и работал в Челябинске — у мужчины был свой бизнес по продаже пивных кегов в Интернете. В 2022 году он перебрался на Бали, закрыв в РФ весь бизнес», — выяснил telegram-канал SHOT. По информации индонезийских СМИ, при задержании Кабулов оказывал сопротивление. При этом местные жители пытались забить его палками и камнями. Сейчас мужчина в отделе полиции. У него взяли анализы на предмет содержания в крови запрещенных веществ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инвестора из Челябинска Михаила Кабулова чуть не линчевали на Бали. Так местные жители вступились за водителя такси, перевозившего челябинца. Предварительно, пассажир, угрожая ножом, пытался угнать автомобиль. «До переезда Кабулов жил и работал в Челябинске — у мужчины был свой бизнес по продаже пивных кегов в Интернете. В 2022 году он перебрался на Бали, закрыв в РФ весь бизнес», — выяснил telegram-канал SHOT. По информации индонезийских СМИ, при задержании Кабулов оказывал сопротивление. При этом местные жители пытались забить его палками и камнями. Сейчас мужчина в отделе полиции. У него взяли анализы на предмет содержания в крови запрещенных веществ.