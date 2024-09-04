ВСУ подтягивают ресурсы к Курской области: что происходит в регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают свои ресурсы к Курской области, а именно к зоне, которая относится к ответственности спецназа «Ахмат». Помимо этого, российские ПВО уничтожили две бомбы, выпущенные украинской армией. Подробнее о том, что происходит в регионе — в материале URA.RU.
ВСУ подтягивают ресурсы к Курской области
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что 4 сентября не было особых нападений. ВСУ взялись за подтягивание новых сил и ресурсов, так как украинские батальоны в районе деятельности спецназа уже уничтожены, заявил он.
Уничтожены две управляемые авиабомбы ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны в приграничном районе Курской области уничтожили две управляемые авиабомбы ВСУ. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он также поблагодарил бойцов за то, что они ликвидировали опасность.
Работа «ночного охотника» попала на видео
Вертолет «Ночной охотник» Ми-28 поразил скопление бронированной техники и личный состав ВСУ под Курском. Минобороны России опубликовало видео работы экипажа. Операция проводилась на основе новейших данных разведки, что позволило точно определить и ликвидировать врага.
На Курской АЭС обеспечивают безопасность станции и персонала
В пресс-службе «Росэнергоатом» сообщили ТАСС, что все необходимые меры для обеспечения безопасности Курской атомной электростанции в Курчатове и ее персонала принимаются. Сейчас АЭС работает штатно — блок №3 на мощности 1 000 МВт, а блок №4 на ремонте, пишет ТАСС.
Сама Курская АЭС находится недалеко от города и входит в четверку равных по мощности АЭС страны. Основной потребитель — энергосистема «Центр», которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России.
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