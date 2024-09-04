Работа «ночного охотника» Ми-28 в Курской области попала на видео

04 сентября 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Вертолет Ми-28 уничтожил личный состав и бронированную технику ВСУ в Курской области Фото: Минобороны России новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ «Ночной охотник» Ми-28 поразил бронированную технику и личный состав ВСУ в Курской области. Работа экипажа попала на видео, опубликованное Минобороны РФ. «Экипаж Ми-28нм уничтожил скопление живой силы и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщают в telegram-канале ведомства. Операция проводилась на основе актуальных данных разведки, что позволило точно определить и уничтожить цели противника. Ранее ВС РФ сорвали наступление ВСУ в Курской области. Российские силы не дали украинской стороне продвинуться около Комаровки, Коренево и Ольговки в Курской области. В результате этого противник потерял до 25 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены три автомобиля и две боевые бронированные машины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Ночной охотник» Ми-28 поразил бронированную технику и личный состав ВСУ в Курской области. Работа экипажа попала на видео, опубликованное Минобороны РФ. «Экипаж Ми-28нм уничтожил скопление живой силы и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщают в telegram-канале ведомства. Операция проводилась на основе актуальных данных разведки, что позволило точно определить и уничтожить цели противника. Ранее ВС РФ сорвали наступление ВСУ в Курской области. Российские силы не дали украинской стороне продвинуться около Комаровки, Коренево и Ольговки в Курской области. В результате этого противник потерял до 25 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены три автомобиля и две боевые бронированные машины.