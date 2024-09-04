Работа «ночного охотника» Ми-28 в Курской области попала на видео

«Ночной охотник» Ми-28 поразил бронированную технику и личный состав ВСУ в Курской области. Работа экипажа попала на видео, опубликованное Минобороны РФ.
«Экипаж Ми-28нм уничтожил скопление живой силы и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщают в telegram-канале ведомства. Операция проводилась на основе актуальных данных разведки, что позволило точно определить и уничтожить цели противника.
Ранее ВС РФ сорвали наступление ВСУ в Курской области. Российские силы не дали украинской стороне продвинуться около Комаровки, Коренево и Ольговки в Курской области. В результате этого противник потерял до 25 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены три автомобиля и две боевые бронированные машины.
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