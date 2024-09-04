Работа «ночного охотника» Ми-28 в Курской области попала на видео

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Вертолет Ми-28. Stock, вертолет, ми-28уб
Вертолет Ми-28 уничтожил личный состав и бронированную технику ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

«Ночной охотник» Ми-28 поразил бронированную технику и личный состав ВСУ в Курской области. Работа экипажа попала на видео, опубликованное Минобороны РФ.

«Экипаж Ми-28нм уничтожил скопление живой силы и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщают в telegram-канале ведомства. Операция проводилась на основе актуальных данных разведки, что позволило точно определить и уничтожить цели противника.

Ранее ВС РФ сорвали наступление ВСУ в Курской области. Российские силы не дали украинской стороне продвинуться около Комаровки, Коренево и Ольговки в Курской области. В результате этого противник потерял до 25 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены три автомобиля и две боевые бронированные машины.

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«Ночной охотник» Ми-28 поразил бронированную технику и личный состав ВСУ в Курской области. Работа экипажа попала на видео, опубликованное Минобороны РФ. «Экипаж Ми-28нм уничтожил скопление живой силы и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщают в telegram-канале ведомства. Операция проводилась на основе актуальных данных разведки, что позволило точно определить и уничтожить цели противника. Ранее ВС РФ сорвали наступление ВСУ в Курской области. Российские силы не дали украинской стороне продвинуться около Комаровки, Коренево и Ольговки в Курской области. В результате этого противник потерял до 25 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены три автомобиля и две боевые бронированные машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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