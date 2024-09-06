Политика Власть Захарова рассказала о регулярных тренировках Лаврова Захарова: каждую неделю Сергей Лавров играет в футбол 06 сентября 2024 в 09:42 Размер текста - 17 + Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров в свободное время любит играть в футбол Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала о том, каким видом спорта занимается министр иностранных дел России Сергей Лавров. По ее словам, он с постоянно приезжает на тренировки по футболу. «Футбол. Все знают. Какой секрет-то? Практически каждую неделю, когда [он находится] в Москве, раз в неделю играет в футбол», — рассказала Захарова ТАСС на полях ВЭФ. Сам Лавров рассказывал о себе, что в юношестве занимался хоккеем. Однако этот вид спорта ему пришлось оставить из-за развивающейся близорукости, поэтому дипломат увлекся футболом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала о том, каким видом спорта занимается министр иностранных дел России Сергей Лавров. По ее словам, он с постоянно приезжает на тренировки по футболу. «Футбол. Все знают. Какой секрет-то? Практически каждую неделю, когда [он находится] в Москве, раз в неделю играет в футбол», — рассказала Захарова ТАСС на полях ВЭФ. Сам Лавров рассказывал о себе, что в юношестве занимался хоккеем. Однако этот вид спорта ему пришлось оставить из-за развивающейся близорукости, поэтому дипломат увлекся футболом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям