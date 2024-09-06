Захарова рассказала о регулярных тренировках Лаврова

Захарова: каждую неделю Сергей Лавров играет в футбол
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров в свободное время любит играть в футбол Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала о том, каким видом спорта занимается министр иностранных дел России Сергей Лавров. По ее словам, он с постоянно приезжает на тренировки по футболу.

«Футбол. Все знают. Какой секрет-то? Практически каждую неделю, когда [он находится] в Москве, раз в неделю играет в футбол», — рассказала Захарова ТАСС на полях ВЭФ.

Сам Лавров рассказывал о себе, что в юношестве занимался хоккеем. Однако этот вид спорта ему пришлось оставить из-за развивающейся близорукости, поэтому дипломат увлекся футболом.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала о том, каким видом спорта занимается министр иностранных дел России Сергей Лавров. По ее словам, он с постоянно приезжает на тренировки по футболу. «Футбол. Все знают. Какой секрет-то? Практически каждую неделю, когда [он находится] в Москве, раз в неделю играет в футбол», — рассказала Захарова ТАСС на полях ВЭФ. Сам Лавров рассказывал о себе, что в юношестве занимался хоккеем. Однако этот вид спорта ему пришлось оставить из-за развивающейся близорукости, поэтому дипломат увлекся футболом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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