Захарова рассказала о регулярных тренировках Лаврова

Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров в свободное время любит играть в футбол
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала о том, каким видом спорта занимается министр иностранных дел России Сергей Лавров. По ее словам, он с постоянно приезжает на тренировки по футболу.
«Футбол. Все знают. Какой секрет-то? Практически каждую неделю, когда [он находится] в Москве, раз в неделю играет в футбол», — рассказала Захарова ТАСС на полях ВЭФ.
Сам Лавров рассказывал о себе, что в юношестве занимался хоккеем. Однако этот вид спорта ему пришлось оставить из-за развивающейся близорукости, поэтому дипломат увлекся футболом.
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