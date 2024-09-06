«Ничего черного»: в Екатеринбурге простятся с умершим в горах хореографом

В Екатеринбурге пройдет вечер памяти, посвященный разбившемуся в горах Хан-Тенгри (пик Азии) известному свердловскому хореографу и режиссеру Игорю Рамазанову. Дресс-кодом мероприятия станет отсутствие черного цвета.
«Мы ждем вас на светлый вечер памяти, посвященный Игорю Рамазанову. Он состоится 10 сентября в 19:00 по адресу: Center Club, улица Бориса Ельцина, 3. Дресс-код: „ничего черного“, — написал его брат Руслан в соцсети Instagram* (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы высотой в 6995,2 метра. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров. После трагедии была собрана спецгруппа для эвакуации тела. Ожидалось, что им удастся завершить операцию к 25 августа, однако ситуацию осложнила погода — 19 августа в горах выпало 40 сантиметров снега и начали сходить лавины. Путь к телу смог указать легендарный альпинист Дмитрий Греков. Хореографа смогли стащить с ледяного склона в последний момент перед тем, как вновь пошел сильный снег. Вскоре его доставили на большую землю, где отвезли к судмедэкспертам.
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