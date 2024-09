В центре Перми закрылся популярный лаундж-бар

В Перми закрылся бар The Capital

«С сожалением сообщаем, что по причинам не зависящим от нас мы вынуждены закрыть бар. 8 сентября 2024 года стало последним днем работы The Capital», — сказано в сообщении. Причины закрытия администрация заведения не раскрывает. Бар The Capital был расположен на улице Пермская, 68 в одном здании с ночным клубом «Дом культуры». По данным сервисов 2ГИС и «Яндекс Карты» заведение было популярно у пермяков. В среднем, ему ставили оценку 4,5-4,7.

