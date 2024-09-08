08 сентября 2024

В центре Перми закрылся популярный лаундж-бар

В Перми закрылся бар The Capital
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бар был расположен на улице Пермская, 68
Бар был расположен на улице Пермская, 68 Фото:

Пермский бар The Capital объявил о закрытии. Заведение прекратило свою работу 9 сентября, сказано в группе бара в соцсети «ВКонтакте».

«С сожалением сообщаем, что по причинам не зависящим от нас мы вынуждены закрыть бар. 8 сентября 2024 года стало последним днем работы The Capital», — сказано в сообщении.

Причины закрытия администрация заведения не раскрывает. Бар The Capital был расположен на улице Пермская, 68 в одном здании с ночным клубом «Дом культуры». По данным сервисов 2ГИС и «Яндекс Карты» заведение было популярно у пермяков. В среднем, ему ставили оценку 4,5-4,7.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский бар The Capital объявил о закрытии. Заведение прекратило свою работу 9 сентября, сказано в группе бара в соцсети «ВКонтакте». «С сожалением сообщаем, что по причинам не зависящим от нас мы вынуждены закрыть бар. 8 сентября 2024 года стало последним днем работы The Capital», — сказано в сообщении. Причины закрытия администрация заведения не раскрывает. Бар The Capital был расположен на улице Пермская, 68 в одном здании с ночным клубом «Дом культуры». По данным сервисов 2ГИС и «Яндекс Карты» заведение было популярно у пермяков. В среднем, ему ставили оценку 4,5-4,7.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...