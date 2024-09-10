Бывший муж Бакальчук пожаловался РКН на Wildberries

10 сентября 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Владислав Бакальчук обратился в РКН с целью проверить Wildberries на нарушения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Бывший муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что обратился в Роскомнадзор и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку в компании и выявить нарушения. По его словам, рейдеры, захватившие Wildberries, обманывают людей, незаконно собирая их данные. «Вынужден обратиться в Роспотребнадзор и Роскомнадзор из-за множества нарушений, допущенных при захвате моей компании Wildberries», — заявил Бакальчук в своем telegram-канале. Он также добавил, что рейдеры, которые захватили маркетплейс, вводят пользователей в заблуждение, выдавая себя за владельцев площадки. По его словам, информация об юридическом и фактическом адресе владельцев не совпадает. В том числе, отсутствуют данные о продавце Wildberries, что нарушает закон. Бакальчук заявил, что рейдеры также продолжают незаконно собирать данные покупателей, представляясь «Вайлдберриз». Он добавил, что не позволит использовать бренд с 20-летней историей для обмана людей. По данным RT, 12 сентября Савеловский суд Москвы обсудит иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака. Заявление она подала еще 30 июля. По словам Бакальчук, бракоразводный процесс никак не повлияет на компанию и ее работу, заявив об отсутствии рисков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что обратился в Роскомнадзор и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку в компании и выявить нарушения. По его словам, рейдеры, захватившие Wildberries, обманывают людей, незаконно собирая их данные. «Вынужден обратиться в Роспотребнадзор и Роскомнадзор из-за множества нарушений, допущенных при захвате моей компании Wildberries», — заявил Бакальчук в своем telegram-канале. Он также добавил, что рейдеры, которые захватили маркетплейс, вводят пользователей в заблуждение, выдавая себя за владельцев площадки. По его словам, информация об юридическом и фактическом адресе владельцев не совпадает. В том числе, отсутствуют данные о продавце Wildberries, что нарушает закон. Бакальчук заявил, что рейдеры также продолжают незаконно собирать данные покупателей, представляясь «Вайлдберриз». Он добавил, что не позволит использовать бренд с 20-летней историей для обмана людей. По данным RT, 12 сентября Савеловский суд Москвы обсудит иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака. Заявление она подала еще 30 июля. По словам Бакальчук, бракоразводный процесс никак не повлияет на компанию и ее работу, заявив об отсутствии рисков.