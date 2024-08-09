Бакальчук оценила риски для Wildberries из-за развода с мужем

Бакальчук: рисков для Wildberries из-за развода нет
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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Татьяна Бакальчук надеется на быстрый бракоразводный процесс Фото:

Бракоразводный процесс никак не повлияет на Wildberries, рисков для компании нет. Об это рассказала владелица компании Татьяна Бакальчук.

«Рисков я не вижу для компании, у нас хорошая команда юристов», — заявила Бакальчук в интервью РБК. Она добавила, что процесс развода никак не связан с деятельностью компании и взаимодействие с партнерами.

Владелица Wildberries отказалась отвечать на вопрос о разделе бизнеса со своим супругом. Она сказала, что рассчитывает на быстрый бракоразводный процесс.

Ранее Бакальчук рассказала о расторжении брака со своим супругом Владиславом Бакальчуком. Она подала исковое заявление в Савеловский суд Москвы.

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Бракоразводный процесс никак не повлияет на Wildberries, рисков для компании нет. Об это рассказала владелица компании Татьяна Бакальчук. «Рисков я не вижу для компании, у нас хорошая команда юристов», — заявила Бакальчук в интервью РБК. Она добавила, что процесс развода никак не связан с деятельностью компании и взаимодействие с партнерами. Владелица Wildberries отказалась отвечать на вопрос о разделе бизнеса со своим супругом. Она сказала, что рассчитывает на быстрый бракоразводный процесс. Ранее Бакальчук рассказала о расторжении брака со своим супругом Владиславом Бакальчуком. Она подала исковое заявление в Савеловский суд Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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