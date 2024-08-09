Бакальчук оценила риски для Wildberries из-за развода с мужем

Бакальчук: рисков для Wildberries из-за развода нет

09 августа 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Татьяна Бакальчук надеется на быстрый бракоразводный процесс Фото: Роман Наумов © URA.RU Бракоразводный процесс никак не повлияет на Wildberries, рисков для компании нет. Об это рассказала владелица компании Татьяна Бакальчук. «Рисков я не вижу для компании, у нас хорошая команда юристов», — заявила Бакальчук в интервью РБК. Она добавила, что процесс развода никак не связан с деятельностью компании и взаимодействие с партнерами. Владелица Wildberries отказалась отвечать на вопрос о разделе бизнеса со своим супругом. Она сказала, что рассчитывает на быстрый бракоразводный процесс. Ранее Бакальчук рассказала о расторжении брака со своим супругом Владиславом Бакальчуком. Она подала исковое заявление в Савеловский суд Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бракоразводный процесс никак не повлияет на Wildberries, рисков для компании нет. Об это рассказала владелица компании Татьяна Бакальчук. «Рисков я не вижу для компании, у нас хорошая команда юристов», — заявила Бакальчук в интервью РБК. Она добавила, что процесс развода никак не связан с деятельностью компании и взаимодействие с партнерами. Владелица Wildberries отказалась отвечать на вопрос о разделе бизнеса со своим супругом. Она сказала, что рассчитывает на быстрый бракоразводный процесс. Ранее Бакальчук рассказала о расторжении брака со своим супругом Владиславом Бакальчуком. Она подала исковое заявление в Савеловский суд Москвы.