Бакальчук оценила риски для Wildberries из-за развода с мужем

Бракоразводный процесс никак не повлияет на Wildberries, рисков для компании нет. Об это рассказала владелица компании Татьяна Бакальчук.
«Рисков я не вижу для компании, у нас хорошая команда юристов», — заявила Бакальчук в интервью РБК. Она добавила, что процесс развода никак не связан с деятельностью компании и взаимодействие с партнерами.
Владелица Wildberries отказалась отвечать на вопрос о разделе бизнеса со своим супругом. Она сказала, что рассчитывает на быстрый бракоразводный процесс.
Ранее Бакальчук рассказала о расторжении брака со своим супругом Владиславом Бакальчуком. Она подала исковое заявление в Савеловский суд Москвы.
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