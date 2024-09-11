«Сильно долбились в дверь»: как задержали екатеринбуржца, изнасиловавшего мальчика на Уралмаше

Екатеринбуржца Александра, который подозревается в изнасиловании четвероклассника, задержали днем 10 сентября в собственной квартире. По словам соседей, мужчина поначалу долго отказывался открывать двери, но позже все-таки согласился.
«Оперуполномоченные зашли в подъезд около 13 часов. Они долго и сильно стучались в квартиру к Александру. Он сразу отказывался открыть дверь, но позже согласился. После этого полицейские просидели в его квартире два-три часа и затем увезли в отдел», — сказал собеседник агентства.
По словам второй соседки, Александра задерживали три силовика в гражданском. «Кроме того, они еще заходили в соседний подъезд. Не знаю, кого они там искали», — рассказала женщина.
По данным URA.RU, Александр познакомился с будущей жертвой в популярной среди подростков онлайн-игре Roblox. Он написал мальчику сообщение и позже попросил номер телефона. Общение перешло в Telegram.
Вскоре 37-летний мужчина предложил мальчику увидеться у торгового центра «Омега». Встретившись, Александр предложил поехать в квартиру к школьнику. Там он, по предварительным данным, положил его на кровать, раздел и изнасиловал. Мама, узнав о случившемся, обратилась в правоохранительные органы. Александр дал признательные показания сыщикам. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!