Белоусов проинспектировал Военно-воздушную академию в Воронеже. Видео

Белоусов проинспектировал специалистов ВКС Военно-воздушной академии в Воронеже
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Заседание Правительства РФ. 31 июля 2024. Москва, белоусов андрей
Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС в воронежской Военно-воздушной академии Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Военно-воздушную академию в Воронеже для проверки подготовки специалистов Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов Воздушно-космических сил в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В ходе визита главы Минобороны генерал-полковник Геннадий Зибров, начальник академии, представил доклад о системе обучения кадров для различных специальностей, включая беспилотную авиацию и радиоэлектронную борьбу.

Он также доложил министру о совершенствовании учебно-материальной базы и наличии новейших тренажерных комплексов. Была продемонстрирована работа объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), где курсанты осваивают практические навыки на современных воздушных судах. Для практических занятий в ТЭЧ академии есть самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов впервые проинспектировал группировку «Запад» в ЛНР. Он послушал доклады военнослужащих по текущей обстановке в зоне СВО и проверил обеспечение солдат.

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Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Военно-воздушную академию в Воронеже для проверки подготовки специалистов Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов Воздушно-космических сил в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В ходе визита главы Минобороны генерал-полковник Геннадий Зибров, начальник академии, представил доклад о системе обучения кадров для различных специальностей, включая беспилотную авиацию и радиоэлектронную борьбу. Он также доложил министру о совершенствовании учебно-материальной базы и наличии новейших тренажерных комплексов. Была продемонстрирована работа объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), где курсанты осваивают практические навыки на современных воздушных судах. Для практических занятий в ТЭЧ академии есть самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов впервые проинспектировал группировку «Запад» в ЛНР. Он послушал доклады военнослужащих по текущей обстановке в зоне СВО и проверил обеспечение солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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