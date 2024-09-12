Общество Белоусов проинспектировал Военно-воздушную академию в Воронеже. Видео Белоусов проинспектировал специалистов ВКС Военно-воздушной академии в Воронеже 12 сентября 2024 в 15:25 Размер текста - 17 + Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС в воронежской Военно-воздушной академии Фото: Роман Наумов © URA.RU Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Военно-воздушную академию в Воронеже для проверки подготовки специалистов Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов Воздушно-космических сил в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В ходе визита главы Минобороны генерал-полковник Геннадий Зибров, начальник академии, представил доклад о системе обучения кадров для различных специальностей, включая беспилотную авиацию и радиоэлектронную борьбу. Он также доложил министру о совершенствовании учебно-материальной базы и наличии новейших тренажерных комплексов. Была продемонстрирована работа объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), где курсанты осваивают практические навыки на современных воздушных судах. Для практических занятий в ТЭЧ академии есть самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов впервые проинспектировал группировку «Запад» в ЛНР. Он послушал доклады военнослужащих по текущей обстановке в зоне СВО и проверил обеспечение солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Военно-воздушную академию в Воронеже для проверки подготовки специалистов Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов Воздушно-космических сил в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В ходе визита главы Минобороны генерал-полковник Геннадий Зибров, начальник академии, представил доклад о системе обучения кадров для различных специальностей, включая беспилотную авиацию и радиоэлектронную борьбу. Он также доложил министру о совершенствовании учебно-материальной базы и наличии новейших тренажерных комплексов. Была продемонстрирована работа объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), где курсанты осваивают практические навыки на современных воздушных судах. Для практических занятий в ТЭЧ академии есть самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов впервые проинспектировал группировку «Запад» в ЛНР. Он послушал доклады военнослужащих по текущей обстановке в зоне СВО и проверил обеспечение солдат. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям