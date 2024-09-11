Министр обороны РФ Андрей Белоусов впервые проинспектировал группировку российских войск «Запад», которая участвует в боевых действиях на Украине. Он заслушал доклады военных по текущей обстановке в зоне СВО, а также проверил обеспечение солдат.
«Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск „Запад“ [в ЛНР], где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения СВО и характеру действий противника», — сообщили в Минобороны РФ. Сообщение
Солдаты из группировки «Запад» выполняют боевые задачи в ходе спецоперации на донецком и луганском направлениях. Также они активно продвигаются в Харьковской области. На днях они поразили позиции украинских бойцов в районе Ковшаровки, Петропавловки, Купянска-Узлового, Кругляковки, Боровой и Лозовой на харьковском направлении.
Андрей Белоусов 11 сентября также обратился к российским солдатам, которые участвовали в освобождении Галицыновки и Водяного ДНР. Эти населенные пункты были освобождены на днях. Министр вручил награды отличившимся бойцам, передает RT.
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