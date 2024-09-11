Белоусов впервые проинспектировал группировку «Запад» в ЛНР. Видео

11 сентября 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов впервые проинспектировал солдат из группировки российских войск «Запад» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Андрей Белоусов впервые проинспектировал группировку российских войск «Запад», которая участвует в боевых действиях на Украине. Он заслушал доклады военных по текущей обстановке в зоне СВО, а также проверил обеспечение солдат. «Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск „Запад“ [в ЛНР], где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения СВО и характеру действий противника», — сообщили в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Солдаты из группировки «Запад» выполняют боевые задачи в ходе спецоперации на донецком и луганском направлениях. Также они активно продвигаются в Харьковской области. На днях они поразили позиции украинских бойцов в районе Ковшаровки, Петропавловки, Купянска-Узлового, Кругляковки, Боровой и Лозовой на харьковском направлении. Андрей Белоусов 11 сентября также обратился к российским солдатам, которые участвовали в освобождении Галицыновки и Водяного ДНР. Эти населенные пункты были освобождены на днях. Министр вручил награды отличившимся бойцам, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны РФ Андрей Белоусов впервые проинспектировал группировку российских войск «Запад», которая участвует в боевых действиях на Украине. Он заслушал доклады военных по текущей обстановке в зоне СВО, а также проверил обеспечение солдат. «Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск „Запад“ [в ЛНР], где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения СВО и характеру действий противника», — сообщили в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Солдаты из группировки «Запад» выполняют боевые задачи в ходе спецоперации на донецком и луганском направлениях. Также они активно продвигаются в Харьковской области. На днях они поразили позиции украинских бойцов в районе Ковшаровки, Петропавловки, Купянска-Узлового, Кругляковки, Боровой и Лозовой на харьковском направлении. Андрей Белоусов 11 сентября также обратился к российским солдатам, которые участвовали в освобождении Галицыновки и Водяного ДНР. Эти населенные пункты были освобождены на днях. Министр вручил награды отличившимся бойцам, передает RT.