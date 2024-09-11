Белоусов впервые проинспектировал группировку «Запад» в ЛНР. Видео

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов, андрей белоусов
Андрей Белоусов впервые проинспектировал солдат из группировки российских войск «Запад» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Андрей Белоусов впервые проинспектировал группировку российских войск «Запад», которая участвует в боевых действиях на Украине. Он заслушал доклады военных по текущей обстановке в зоне СВО, а также проверил обеспечение солдат.

«Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск „Запад“ [в ЛНР], где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения СВО и характеру действий противника», — сообщили в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Солдаты из группировки «Запад» выполняют боевые задачи в ходе спецоперации на донецком и луганском направлениях. Также они активно продвигаются в Харьковской области. На днях они поразили позиции украинских бойцов в районе Ковшаровки, Петропавловки, Купянска-Узлового, Кругляковки, Боровой и Лозовой на харьковском направлении.

Андрей Белоусов 11 сентября также обратился к российским солдатам, которые участвовали в освобождении Галицыновки и Водяного ДНР. Эти населенные пункты были освобождены на днях. Министр вручил награды отличившимся бойцам, передает RT.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов впервые проинспектировал группировку российских войск «Запад», которая участвует в боевых действиях на Украине. Он заслушал доклады военных по текущей обстановке в зоне СВО, а также проверил обеспечение солдат. «Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск „Запад“ [в ЛНР], где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения СВО и характеру действий противника», — сообщили в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Солдаты из группировки «Запад» выполняют боевые задачи в ходе спецоперации на донецком и луганском направлениях. Также они активно продвигаются в Харьковской области. На днях они поразили позиции украинских бойцов в районе Ковшаровки, Петропавловки, Купянска-Узлового, Кругляковки, Боровой и Лозовой на харьковском направлении. Андрей Белоусов 11 сентября также обратился к российским солдатам, которые участвовали в освобождении Галицыновки и Водяного ДНР. Эти населенные пункты были освобождены на днях. Министр вручил награды отличившимся бойцам, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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