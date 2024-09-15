15 сентября 2024
14 сентября 2024
13 сентября 2024

Мэр Ханты-Мансийска восхитился новой подсветкой моста через Иртыш. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На мосту было установлено 1800 светодиодных приборов
На мосту было установлено 1800 светодиодных приборов Фото:

Новая художественная подсветка моста «Красный дракон» через реку Иртыш в Ханты-Мансийске поразила главу города Максима Ряшина. Своими впечатлениями он поделился в соцсети.

«Накануне легендарный мост отметил двадцатилетний юбилей. К этой дате в тестовом режиме запустили новую архитектурно-художественную подсветку. Поистине завораживающее зрелище! Пусть „Красный дракон“ продолжает восхищать и радовать жителей и гостей окружной столицы!» — поделился Ряшин в своем telegram-канале.

Теперь мост украшают тысячи огней. Было проведено 24 километра электрических линий, установлено 1800 светодиодных приборов и шкаф управления с персональным компьютером, отметил глава окружной столицы.

Яркое праздничное освещение моста «Красный дракон» было включено 9 сентября. Событие приурочили к вступлению Руслана Кухарука в должность губернатора ХМАО. В будни световой дизайн мостового перехода через Иртыш будет более спокойный и сдержанный.

Тысячи огней освещают мост "Красный дракон" в Ханты-Мансийске
Тысячи огней освещают мост "Красный дракон" в Ханты-Мансийске
Фото:

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Новая художественная подсветка моста «Красный дракон» через реку Иртыш в Ханты-Мансийске поразила главу города Максима Ряшина. Своими впечатлениями он поделился в соцсети. «Накануне легендарный мост отметил двадцатилетний юбилей. К этой дате в тестовом режиме запустили новую архитектурно-художественную подсветку. Поистине завораживающее зрелище! Пусть „Красный дракон“ продолжает восхищать и радовать жителей и гостей окружной столицы!» — поделился Ряшин в своем telegram-канале. Теперь мост украшают тысячи огней. Было проведено 24 километра электрических линий, установлено 1800 светодиодных приборов и шкаф управления с персональным компьютером, отметил глава окружной столицы. Яркое праздничное освещение моста «Красный дракон» было включено 9 сентября. Событие приурочили к вступлению Руслана Кухарука в должность губернатора ХМАО. В будни световой дизайн мостового перехода через Иртыш будет более спокойный и сдержанный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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