Новая художественная подсветка моста «Красный дракон» через реку Иртыш в Ханты-Мансийске поразила главу города Максима Ряшина. Своими впечатлениями он поделился в соцсети.
«Накануне легендарный мост отметил двадцатилетний юбилей. К этой дате в тестовом режиме запустили новую архитектурно-художественную подсветку. Поистине завораживающее зрелище! Пусть „Красный дракон“ продолжает восхищать и радовать жителей и гостей окружной столицы!» — поделился Ряшин в своем telegram-канале.
Теперь мост украшают тысячи огней. Было проведено 24 километра электрических линий, установлено 1800 светодиодных приборов и шкаф управления с персональным компьютером, отметил глава окружной столицы.
Яркое праздничное освещение моста «Красный дракон» было включено 9 сентября. Событие приурочили к вступлению Руслана Кухарука в должность губернатора ХМАО. В будни световой дизайн мостового перехода через Иртыш будет более спокойный и сдержанный.
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