16 сентября 2024

Японка стала многодетной матерью в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Есика Ямагучи родила в Сургуте своего третьего ребенка
Есика Ямагучи родила в Сургуте своего третьего ребенка Фото:

Гражданка Японии Есика Ямагучи стала многодетной матерью в Сургуте. Женщина родила третьего ребенка в местном Центре охраны материнства и детства.

«Прекрасная представительница страны восходящего солнца Есика Ямагучи стала мамой в третий раз в нашем центре. Они с мужем уже воспитывают двоих сыновей и очень ждали дочку. Старший мальчик — Аюка, который родился в Японии, в этом году пошел в первый класс, среднему — Далаи сейчас три года, как и его сестричка, он — коренной сургутянин», — рассказала в своем telegram-канале глава учреждения Лариса Белоцерковцева.

Новорожденную девочку назвали Бося, ее вес составил более трех килограммов, а рост — 51 см. В Сургут Ямагучи приехала вместе с мужем — уроженцем Калмыкии. Пара познакомилась в Китае, где они учились на переводчиков.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО стали чаще рождаться двойняшки. С начала 2024 года в сургутском Центре охраны материнства и детства родились 83 двойни.

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Гражданка Японии Есика Ямагучи стала многодетной матерью в Сургуте. Женщина родила третьего ребенка в местном Центре охраны материнства и детства. «Прекрасная представительница страны восходящего солнца Есика Ямагучи стала мамой в третий раз в нашем центре. Они с мужем уже воспитывают двоих сыновей и очень ждали дочку. Старший мальчик — Аюка, который родился в Японии, в этом году пошел в первый класс, среднему — Далаи сейчас три года, как и его сестричка, он — коренной сургутянин», — рассказала в своем telegram-канале глава учреждения Лариса Белоцерковцева. Новорожденную девочку назвали Бося, ее вес составил более трех килограммов, а рост — 51 см. В Сургут Ямагучи приехала вместе с мужем — уроженцем Калмыкии. Пара познакомилась в Китае, где они учились на переводчиков. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО стали чаще рождаться двойняшки. С начала 2024 года в сургутском Центре охраны материнства и детства родились 83 двойни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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