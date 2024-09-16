Японка стала многодетной матерью в Сургуте

Гражданка Японии Есика Ямагучи стала многодетной матерью в Сургуте. Женщина родила третьего ребенка в местном Центре охраны материнства и детства.
«Прекрасная представительница страны восходящего солнца Есика Ямагучи стала мамой в третий раз в нашем центре. Они с мужем уже воспитывают двоих сыновей и очень ждали дочку. Старший мальчик — Аюка, который родился в Японии, в этом году пошел в первый класс, среднему — Далаи сейчас три года, как и его сестричка, он — коренной сургутянин», — рассказала в своем telegram-канале глава учреждения Лариса Белоцерковцева.
Новорожденную девочку назвали Бося, ее вес составил более трех килограммов, а рост — 51 см. В Сургут Ямагучи приехала вместе с мужем — уроженцем Калмыкии. Пара познакомилась в Китае, где они учились на переводчиков.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО стали чаще рождаться двойняшки. С начала 2024 года в сургутском Центре охраны материнства и детства родились 83 двойни.
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