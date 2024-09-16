16 сентября 2024

Бывший завод опального миллионера из ХМАО требует с авиакомпании из Дубая вернуть самолеты

Наследники завода «Элкап» из Сургута пытаются отсудить самолеты у фирмы из Дубая
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты банкротного завода из Сургута пытаются отсудить у авиакомпании из Дубая
Самолеты банкротного завода из Сургута пытаются отсудить у авиакомпании из Дубая Фото:

Завод «Элкап», некогда принадлежавший скандально известному миллиардеру из Сургута (ХМАО) Андрею Копайгоре, требует от дубайской компании GST AERO TOURISM LLC два своих самолета. Завод проходит процедуру банкротства, а ООО «Агастон Ритейл» (Санкт-Петербург) на правах правопреемника пытается через суд вернуть собственность разорившемуся предприятию. Об этом свидетельствуют документы арбитражного суда, которые есть в распоряжении URA.RU.

«В арбитражный суд ХМАО поступило заявление от ООО „Агастон Ритейл“, которое требует передать ему право взыскивать задолженность с компании GST AERO TOURISM LLC. Речь идет о возврате в конкурсную массу завода „Элкап“ двух самолетов АН-28, которые были ранее переданы авиакомпании», — говорится в материалах суда.

История банкротства завода тянется с 2019 года, когда по заявлению ООО «Торговый Дом Полипластик» было начато дело о несостоятельности. В 2021 году предприятие признали банкротом, а конкурсное производство продолжается до сих пор. По телефонам завода «Элкап» и «Агастон Ритейл» агентству дозвониться не удалось.

Ранее URA.RU писало, что завод «Элкап» из Сургута (ХМАО), который принадлежал Копайгоре, подал в суд на торговый дом «Система». Истец потребовал вернуть свое производственное оборудование — линию по нанесению изоляции на трубы.

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Завод «Элкап», некогда принадлежавший скандально известному миллиардеру из Сургута (ХМАО) Андрею Копайгоре, требует от дубайской компании GST AERO TOURISM LLC два своих самолета. Завод проходит процедуру банкротства, а ООО «Агастон Ритейл» (Санкт-Петербург) на правах правопреемника пытается через суд вернуть собственность разорившемуся предприятию. Об этом свидетельствуют документы арбитражного суда, которые есть в распоряжении URA.RU. «В арбитражный суд ХМАО поступило заявление от ООО „Агастон Ритейл“, которое требует передать ему право взыскивать задолженность с компании GST AERO TOURISM LLC. Речь идет о возврате в конкурсную массу завода „Элкап“ двух самолетов АН-28, которые были ранее переданы авиакомпании», — говорится в материалах суда. История банкротства завода тянется с 2019 года, когда по заявлению ООО «Торговый Дом Полипластик» было начато дело о несостоятельности. В 2021 году предприятие признали банкротом, а конкурсное производство продолжается до сих пор. По телефонам завода «Элкап» и «Агастон Ритейл» агентству дозвониться не удалось. Ранее URA.RU писало, что завод «Элкап» из Сургута (ХМАО), который принадлежал Копайгоре, подал в суд на торговый дом «Система». Истец потребовал вернуть свое производственное оборудование — линию по нанесению изоляции на трубы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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