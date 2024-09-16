Бывший завод опального миллионера из ХМАО требует с авиакомпании из Дубая вернуть самолеты

Завод «Элкап», некогда принадлежавший скандально известному миллиардеру из Сургута (ХМАО) Андрею Копайгоре, требует от дубайской компании GST AERO TOURISM LLC два своих самолета. Завод проходит процедуру банкротства, а ООО «Агастон Ритейл» (Санкт-Петербург) на правах правопреемника пытается через суд вернуть собственность разорившемуся предприятию. Об этом свидетельствуют документы арбитражного суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
«В арбитражный суд ХМАО поступило заявление от ООО „Агастон Ритейл“, которое требует передать ему право взыскивать задолженность с компании GST AERO TOURISM LLC. Речь идет о возврате в конкурсную массу завода „Элкап“ двух самолетов АН-28, которые были ранее переданы авиакомпании», — говорится в материалах суда.
История банкротства завода тянется с 2019 года, когда по заявлению ООО «Торговый Дом Полипластик» было начато дело о несостоятельности. В 2021 году предприятие признали банкротом, а конкурсное производство продолжается до сих пор. По телефонам завода «Элкап» и «Агастон Ритейл» агентству дозвониться не удалось.
Ранее URA.RU писало, что завод «Элкап» из Сургута (ХМАО), который принадлежал Копайгоре, подал в суд на торговый дом «Система». Истец потребовал вернуть свое производственное оборудование — линию по нанесению изоляции на трубы.
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