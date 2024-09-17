Завод СИБУРа в ХМАО заманивает молодежь выплатами при переезде

© Служба новостей «URA.RU»
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СИБОР платит молодым специалистам за переезд в ХМАО
СИБОР платит молодым специалистам за переезд в ХМАО Фото:

Нижневартовский газоперерабатывающий завод (входит в структуру «СибурТюменьГаз») привлекает молодых специалистов денежными выплатами при переезде из другого региона. Об этом сообщил URA.RU директор завода Максим Турутин.

«Мы привлекаем выпускников вузов и ссузов из разных регионов. У нас есть хороший пакет релокации, он достаточно привлекательный для молодых специалистов, включающий предоставление служебного жилья, оплату проезда и провоза багажа, единовременное пособие на обустройство», — рассказал Турутин.

Также, по мнению директора завода, молодежь привлекает возможность профессионального роста в компании. С новичками работают опытные наставники, они получают возможность получать компетенции в Корпоративном институте. Зарплату сотрудникам предлагают, по словам топ-менеджера, на уровне рынка.

Ранее URA.RU писало, что СИБУР отказывается от импортного оборудования на заводах в ХМАО. Предприятия меняют иностранные турбины на отечественные, переходят на российские автоматизированные системы управления.

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Нижневартовский газоперерабатывающий завод (входит в структуру «СибурТюменьГаз») привлекает молодых специалистов денежными выплатами при переезде из другого региона. Об этом сообщил URA.RU директор завода Максим Турутин. «Мы привлекаем выпускников вузов и ссузов из разных регионов. У нас есть хороший пакет релокации, он достаточно привлекательный для молодых специалистов, включающий предоставление служебного жилья, оплату проезда и провоза багажа, единовременное пособие на обустройство», — рассказал Турутин. Также, по мнению директора завода, молодежь привлекает возможность профессионального роста в компании. С новичками работают опытные наставники, они получают возможность получать компетенции в Корпоративном институте. Зарплату сотрудникам предлагают, по словам топ-менеджера, на уровне рынка. Ранее URA.RU писало, что СИБУР отказывается от импортного оборудования на заводах в ХМАО. Предприятия меняют иностранные турбины на отечественные, переходят на российские автоматизированные системы управления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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