В Нижнем Тагиле сносят дом, под завалами которого погибли 11 человек. Видео

18 сентября 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

После взрыва в доме обрушились два подъезда, сейчас сносят все остальные Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле приступили к сносу дома на улице Сибирская, во время обрушения которого погибли 11 человек. Кадрами с места событий поделился мэр Владислав Пинаев в своем telegram-канале. Как видно на кадрах, тяжелая техника рушит балконы тех подъездов, которые уцелели. «Приступили к демонтажу оставшейся части поврежденного дома. Накануне провели подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей микрорайона. Первым делом убираем выступающие конструктивные элементы», — написал Пинаев. Обрушение дома случилось 1 августа, причиной стал взрыв бытового газа. Он произошел из-за изношенного шланга, который вел к варочной панели плиты в одной из квартир. Под завалами оказались десятки жильцов, 11 человек погибли — среди них шестеро детей. Здание было решено снести, людей пообещали обеспечить новыми квартирами. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле приступили к сносу дома на улице Сибирская, во время обрушения которого погибли 11 человек. Кадрами с места событий поделился мэр Владислав Пинаев в своем telegram-канале. Как видно на кадрах, тяжелая техника рушит балконы тех подъездов, которые уцелели. «Приступили к демонтажу оставшейся части поврежденного дома. Накануне провели подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей микрорайона. Первым делом убираем выступающие конструктивные элементы», — написал Пинаев. Обрушение дома случилось 1 августа, причиной стал взрыв бытового газа. Он произошел из-за изношенного шланга, который вел к варочной панели плиты в одной из квартир. Под завалами оказались десятки жильцов, 11 человек погибли — среди них шестеро детей. Здание было решено снести, людей пообещали обеспечить новыми квартирами. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.